Итоги года: недобрая слава Благовещенска

В 2017 году Благовещенск несколько раз попал на язык медийным личностям, которые нелицеприятно высказывались о столице Приамурья. Подобное происходило и раньше, но уходящий год побил все рекорды по таким упоминаниям. Областной центр называли и Мухосранском, и городом, пропахшим кошачьей мочой.

Самый громкий скандал случился в январе 2017-го. Известный журналист Сергей Доренко в эфире программы «Подъём» на радио «Говорит Москва» назвал Благовещенск местом, пахнущим кошачьей мочой. «Там затон, там ржавеют старые советские катера. Благовещенск – это место ржавчины, это место, пахнущее кошачьей мочой и так далее. Это Благовещенск», – рассказал журналист.

Это выступление вызвало недовольство не только местного интернет-сообщества, но и городской администрации. Мэр Валентина Калита категорически была не согласна с высказыванием московского журналиста. В противовес его заявлениям она привела такие примеры, как «Дом на набережной», хор «Детство», ансамбль «Ровесники», цирк «Ап!».

Доренко ответил и на это: «Теперь у меня Благовещенск ассоциируется не только с кошачьей мочой, но и с вонью узколобой кирзы и с кислым запахом захолустного безделья. Думаете, мой нос ошибся? А если это вы принюхались к привычной вони и просто ее не чувствуете?».

Следующим стал почетный гость и член жюри фестиваля «Амурская осень» – писатель Виктор Ерофеев. После окончания фестиваля в эфире радиостанции «Эхо Москвы» он сравнил два города-соседа: «На другом берегу Амура стоит город Хэйхэ. Контраст, конечно, разительный. Такое ощущение, что мы их никогда не догоним по всем показателям. Потому что этот город, это, вообще-то, Мухосранск такой».

Следующий автор оказался наиболее корректным. Сотрудник Высшей школы экономики, кандидат философских наук Кирилл Мартынов начал с высказывания о Красноярске – крайнем мегаполисе России, расположенном «в самом сердце континента, в долгих зимних льдах, за полтысячи километров до других крупных городов». «Фронтир (Дальний Восток – Прим. ред.) остался полуосвоенным, закрепиться на нем толком так и не получилось, напоминанием чему сегодня становится, например, драма Благовещенска, освещенного огнями Хэйхэ».

В декабре 2017 года на фоне всех этих высказываний на сайте Амур.инфо прошел опрос. Читатели сравнивали Благовещенск и Хэйхэ. С небольшим перевесом победил вариант «Благовещенск был и остается лучшим в этой паре» – 36 % голосовавших. Лишь немногим более 30 % признают «драму Благовещенска».