СМИ сообщили о возможном уходе главы амурских судебных приставов
Дмитрий Ткаченко, который совсем недавно вступил в должность руководителя УФССП России по Амурской области, может покинуть свой пост. Ткаченко – один из двух претендентов на освобождающееся кресло главы УФССП России по Ленинградской области, пишет «47news.ru».
Сейчас судебными приставами Ленинградской области руководит Наталья Денисенко, которая с 1 января 2018 года переходит на должность главы УФССП России по Владимирской области. Соответствующий приказ был подписан в министерстве юстиции 26 декабря. Ее кресло, по сведениям издания, достанется либо Дмитрию Ткаченко, либо 35-летнему руководителю службы судебных приставов по Алтайскому краю Глебу Абатурову.
Дмитрий Ткаченко работает в должности главы амурских судебных приставов всего около двух месяцев. Как сообщало Амур.инфо, его представили коллективу 31 октября. До назначения Ткаченко руководил УФССП России по Ростовской области.
В Приамурье Дмитрий Ткаченко занял должность Леонида Митина – тот с июня был и.о. руководителя амурского ведомства. Митин, в свою очередь, пришел на место Алексея Гришина, отстраненного от должности после возбуждения в отношении него уголовного дела.
Официальной информации по поводу возможного ухода Ткаченко пока не поступало. ИА «Амур.инфо» намерено обратиться за комментарием в пресс-службу УФССП России по Амурской области 29 декабря.
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