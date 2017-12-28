Рубрика «Мой год» на «Альфа-канале»: корреспондент Дарья Константинова

Эстафетную палочку рубрики «Мой год» на «Альфа-канале» приняла Дарья Константинова. Корреспондент канала рассказала, чем запомнился ей уходящий 2017 год.

Одно из воспоминаний Дарьи связано с пожаром, который оставил без крыши над головой, вещей, бытовой техники и мебели многодетную семью из села Раздольное Тамбовского района. Тогда был объявлен сбор средств в помощь пострадавшим, и откликнулись многие. Благодаря зрителям «Альфа-канала» погорельцам удалось немного восстановить дом и переехать в него.

«Помогли хорошо, да. Если бы не телевидение, то, наверное, вообще бы никто не помог. Вещами много помогли. Деньги мне подружки мои высылали», – говорит жительница Раздольного Стелла Острова, чей дом сгорел.

С хорошим финалом не только эта история. Несколько раз «Альфа-канал» решал проблему мусора: свалка была прямо на берегу реки Зеи. Не прошло и недели после выхода сюжета в эфир, как проблемой заинтересовались городские власти, порядок на берегу навели специалисты ГСТК. Теперь наводить порядок в этом районе будут постоянно. А в следующем году, возможно, поставят контейнер для мусора.

Еще одно воспоминание Дарьи связано с ловушками, которые выявили в районе Черемушки Благовещенска. Справиться с проблемой отчасти тоже удалось благодаря журналистам. После того как «Альфа-канал» показал, что скрывается в кустах, правоохранители, которым и принадлежит эта территория, обезопасили данное место.

«У доброй славы большие крылья – в этом мы убедились не раз. Поэтому в течение полугода рассказывали о тех, кто очень нуждается в родительской любви. Всего мы рассказали о 19 ребятишках. Благодаря нашему проекту 5 воспитанников обрели семью – чему мы очень рады», – отмечает Дарья Константинова, говоря о благотворительном проекте «Крылья».

Так, обрела семью годовалая Люба. Сейчас малышка очень быстро догоняет в развитии своих одногодок. 4-летнего Данила забрали его новые родители из центральной части России. Они посмотрели сюжет о ребенке и поняли, что хотят взять именно его. С тех пор жизнь малыша сильно изменилась. С ним занимаются, а самое главное – ему уделяют внимание. Он растет в любви и заботе вместе с 9-летней сестрой и 6-летним братом.