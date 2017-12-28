Водители рейсовых автобусов перевозили в Благовещенск гашишное масло

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В Амурской области предстанут перед судом четверо жителей региона. Их обвиняют в незаконных изготовлении, перевозке и сбыте наркотиков. «Дурь» – гашишное масло – доставляли в Благовещенск водители рейсовых автобусов.

Расследованием установлено, что житель Благовещенска организовал в одном из сел незаконное производство наркотиков. «Дурь» предполагалось продавать. Мужчина привлек одного из жителей села, который изготавливал из дикорастущей конопли гашишное масло и передавал его в пакете с продуктами питания через водителей рейсовых автобусов в Благовещенск. Те при этом ничего не подозревали.

Как сообщает прокуратура Амурской области, в областном центре подельник встречал автобусы, забирал у водителей пакеты, где было гашишное масло. Затем наркотик передавал двум мужчинам, которые занимались его продажей.

На счету злоумышленников 9 фактов сбыта гашишного масла – за период с января 2015 года по декабрь 2016 года.

С двумя обвиняемыми заключены досудебные соглашения о сотрудничестве. Поскольку амурчане полностью выполнили их условия, уголовные дела в отношении этих мужчин выделили в отдельное производство и направили в суд. Судебное заседание в отношении них должно проводиться в особом порядке.

За совершение подобных преступлений закон предусматривает до 20 лет лишения свободы.