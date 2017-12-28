За разбой с игрушечным пистолетом в Благовещенске будут судить двоих парней

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Прокуратура Благовещенска направила в суд уголовное дело в отношении двух молодых людей – 17- и 19-летнего. Их обвиняют в разбойном нападении с использованием пневматического пистолета и пистолета-игрушки.

Разбой произошел в Благовещенске 9 ноября 2017 года. По версии следствия, парни решили ограбить на улице случайного прохожего. Для этого они приобрели пневматический пистолет, пистолет-игрушку, пули к ним, а также вязаные шапки с прорезями для глаз и рта. Употребив спиртные напитки, во дворе одного из домов молодые люди напали на случайного прохожего.

Направив в сторону незнакомца пистолеты (их мужчина принял за огнестрельное оружие), злоумышленники потребовали отдать им мобильный телефон и деньги, выстрелили в жертву полимерными и металлическими пулями, причинив ему легкий вред здоровью. Не завладев имуществом потерпевшего, подельники скрылись, однако почти сразу были задержаны полицейскими. У них обнаружили и изъяли пистолеты и маски, сообщает прокуратура Амурской области.

Отмечается, что грабителям грозит до 10 лет лишения свободы.