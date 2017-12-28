Во владения президентской тигрицы Илоны в Приамурье забрел жених

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27декабря следы амурского тигра обнаружил бывший директор Хинганского заповедника Александр Бочкарев. По его словам, тигр перешел реку Архару в районе Хингано-Архаринского заказника всего за несколько часов до обнаружения следа. 28 декабря группа сотрудников заповедника выехала на место для тропления следов.

«Судя по размерам отпечатков, следы принадлежат крупному взрослому самцу. Не исключено, что они оставлены Кузей. По следам мы вышли к лежке тигра, где собрали биологический материал. Тигры нередко зимой повреждают подушечки лап, когда идут по насту, поэтому на месте были капельки крови, шерсть», – сказал собеседник агентства.

Он отметил, что после анализа биологических материалов можно будет точно сказать, вернулся ли в Приамурье тигр Кузя или в заказник забрел неизвестный самец.

«Кто бы это ни оказался, не может не радовать, что недалеко от района обитания тигрицы Илоны бродит взрослый самец», – заметил Вячеслав Кастрикин.

Илона – одна из трех тигров, которых 22 мая 2014 года выпустили на свободу в Желундинском заказнике Амурской области при участии президента РФ Владимира Путина. Боря и Кузя покинули Приамурье, выбрав места охоты в соседних регионах, а Илона осталась жить в Амурской области – в Хинганском заповеднике.

Как сообщало Амур.инфо, сотрудники Хинганского заповедника не исключают, что в 2017 году Илона уже завела детей, встретившись с пришлым тигром.