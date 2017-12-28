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28декабря
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сегодня, 18:38 1

Одну из проблем поселка Юбилейный опровергли

В пресс-службе Амурского центра ГЗ и ПБ прокомментировали информацию о «запасной» пожарной машине в поселке Юбилейный Зейского района, которую нельзя оперативно использовать по назначению. В ведомстве подчеркнули, что данный КрАЗ не имеет отношения к тушению пожаров.

Как сообщало Амур.инфо, ранее администрация Зейского района провела информационную встречу с жителями поселка Юбилейный. Участники встречи рассказали властям о целой череде проблем, в частности о том, что на пожарном посту в поселке, кроме основной пожарной машины, имеется запасной КрАЗ. Но из-за того, что он стоит в холодном гараже, на зиму воду из него сливают. И в экстренном случае эта машина не сможет быстро выехать на тушение пожара.

Как отметили в пресс-службе Амурского центра ГЗ и ПБ, в Юбилейном расположен пожарный пост при пожарной части № 36. В его автопарке есть один пожарный автомобиль АЦ-40 на шасси автомобиля ЗИЛ 130, укомплектованный необходимым пожарно-техническим вооружением. Других автомобилей в месте дислокации пожарного поста нет.

Упомянутый КраЗ не принадлежит Амурскому центру гражданской защиты и пожарной безопасности и не находится на территории подразделения противопожарной службы Юбилейного. Его собственник – сельская администрация. КраЗ – это не пожарная машина, а автомобиль, предназначенный для перевозки воды.

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#пожары #транспорт

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