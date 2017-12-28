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«Кто сказал "гав"?»: собаки-инвалиды и их грустные истории со счастливым концом

«Кто сказал

В предновогодней рубрике «Кто сказал "гав"?» на этот раз речь пойдет о собаках, которые пережили предательство человека, тяжелые травмы, но не потеряли веру в людей. Это истории животных-инвалидов, которым посчастливилось обрести дом, несмотря ни на что.

Собака с человеческим именем Лера однажды осталась на улице. Волонтеры нашли ее с опухолью на задней лапе. Ветеринары диагностировали рак, собаку прооперировали, заднюю лапу пришлось удалить. В соцсетях животное увидела благовещенка Ирина Лаврикова.

«Не мечтала собаку завести. А тут увидела и все! Что-то включилось, и я не смогла остаться равнодушной. Сначала волонтеры искали передержку, я её на передержку взяла. Боялась – мало ли что, вдруг мы с ней не подружимся или вдруг мне её не дадут. И вот я забрала её на передержку, а потом просто не смогла отдать. Ее как раз после операции привезли мне. Я даже не замечаю, что у неё там что-то не хватает», – сказала хозяйка Леры Ирина Лаврикова.

Лера – помесь шарпея и стаффордширского терьера. С новой хозяйкой у неё началась и новая жизнь. По словам Ирины, настолько доброй и умной собаки она не встречала. Лера снова привыкает к ласке и комфорту. Дружит с кошками, выполняет команды, идет на голос хозяйки и все так же активна, как будто операции и не было.

Пес-инвалид по кличке Барри из Благовещенска переехал в Тамбовку. В семью он попал год назад. Передвижение собаке дается нелегко. Барри с трудом контролирует свое тело. Причина тому – многочисленная дробь в головном мозге. Пес сторожил одну из баз Благовещенска, пока однажды кто-то не прострелил ему голову, когда Барри вышел за ворота. Операция в таком случае невозможна – вытащить дробь, не задев мозг, не получится.

Из-за травмы у собаки отказали задние лапы. Надежный сторож превратился в беспомощного инвалида. Жительница Тамбовки Наталья Кравец решила помочь животному.

«Я сказала, что можно на лето его к нам привезти. Мы летом в лес уезжаем со своими собаками. Можно его взять, чтобы он побегал. А потом волонтер Катя спросила – не хотим ли мы его совсем забрать. Конечно, тут я уже отказать не смогла. Муж вообще категорически не хотел его брать. Я наврала ему, сказала, что в ноябре Барри заберут. А потом он уже сам сказал, что Баррика никому не отдаст», – рассказала хозяйка Барри Наталья Кравец.

Спустя месяц жизни в семье пес, которому ветеринары не давали шансов на нормальное существование, встал на ноги. Он начал не только ходить, но и бегать. Хозяева говорят, что на Барри повлияли другие питомцы – собаки Нюра, Жорик и Дана, которых Наталья тоже спасла от гибели. Смотря на хвостатых соседей по участку, Барри тоже начал активно двигаться.

С лаской пес встречает волонтера Екатерину. Когда-то именно она возила Барри по ветклиникам и искала ему новый дом.

«То, что для мы Барри нашли семью, это такая редкость. Потому что у нас люди не рискуют брать тех собак, у которых лапы ампутированы или глаза нет, то есть когда небольшие увечья. А тут нереально было практически. И мало того что мы нашли ему хозяев, так еще и быстро нашли – за каких-то два месяца. Я считаю, это чудо», – поделилась волонтер Екатерина.

Брошенных, больных, изуродованных собак и кошек волонтеры находят регулярно. Некоторых питомцев они оставляют жить у себя. Но при этом верят, что эти питомцы найдут новый дом и, как раненый Барри и безногая Лера, получат второй шанс на жизнь.

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#животные #жизнь

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Комментарии
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  • Терапевт

    Терапевт
    5 часов назад

    Красота, в соседней теме далматинца сделали инвалидом и отправили в Майами, а вы тут сказки лечите...

  • Luchana

    Luchana
    4 часа назад

    У людей большое сердце, им спасибо. А Вы про сказки...

  • Леночка 19--

    Леночка 19--
    4 часа назад

    Терапевт

    Красота, в соседней теме далматинца сделали инвалидом и отправили в Майами, а вы тут сказки лечите...



    А в чем он стал инвалидом? Или вы думаете, волонтеры сами кастрировали кусачками?

    Молодцы волонтеры что дали второй шанс. Неизвестно какая судьба его ожидал в деревне.

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