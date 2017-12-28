Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
28декабря
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 17:38 6

Приамурье получит больше 450 миллионов на развитие агропромышленного комплекса

Приамурье получит больше 450 миллионов на развитие агропромышленного комплекса

На развитие агропромышленного комплекса правительство России выделит 1,3 миллиарда рублей регионам Дальнего Востока. Амурская область получит на софинансирование строительства и модернизации объектов агропромышленного комплекса, а также на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам почти полмиллиарда рублей.

Распоряжение о выделении субсидий подписал председатель правительства России Дмитрий Медведев. Сельское хозяйство является одной из приоритетных отраслей экономики Дальнего Востока. Региону для реализации экспортного потенциала необходимо наращивать объемы производства. Увеличить их на треть можно только за счет разработки неиспользуемой пашни – ее сейчас около 600 тысяч гектаров.

Из федерального бюджета регионы получат несколько субсидий. Больше 300 миллионов рублей предназначено двум дальневосточным регионам на софинансирование строительства и модернизации объектов агропромышленного комплекса, а также на приобретение техники и оборудования. Амурской области выделено 203,4 миллиона рублей, Сахалинской области – более 131 миллиона. Еще почти 1 миллиард выделен восьми дальневосточным регионам в качестве софинансирования обязательств по возмещению части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе. Больше всех получит Приморский край – 640,8 миллиона рублей, на втором месте Амурская область – 262,2 миллионв рублей.

Дальний Восток граничит с крупнейшими рынками АТР: Китаем, Южной Кореей и Японией, что открывает большие перспективы для экспорта, учитывая, что азиатские страны заинтересованы в поставках качественных российских продуктов, сообщает пресс-служба Минвостокразвития.

Просмотров всего: 274

#российская власть #сельское хозяйство #финансы

распечатать

Комментарии
Показать все (6) Обсудить на форуме
  • Терапевт

    Терапевт
    5 часов назад

    ПРИАМУРЬЕ ПОЛУЧИТ БОЛЬШЕ 450 МИЛЛИОНОВ НА РАЗВИТИЕ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА

    Кого обманываете? Бодрячок и его прихлебаи получат 450 миллионов на развитие себя любимых...

  • Slon

    Slon
    5 часов назад

    Тут дело в другом. Надо просто понимать что это мизер. А озвучивают так что типа огого :)

  • Slon

    Slon
    4 часа назад

    С такими суммами можно сделать простой вывод - господдержка сх на дв практически отсутствует, а раз так то надо минсельхозы сокращать раза в три.

    Пусть вон в реальное производство идут работать, и поднимать сх :)

  • архивная

    архивная
    4 часа назад

    Да это всё на бумаге,выделят,а не выделили,так что можно успокоится и ждать....

  • Slon

    Slon
    2 часа назад

    архивная

    Да это всё на бумаге,выделят,а не выделили,так что можно успокоится и ждать....



    Почему на бумаге? Реальные деньги. Просто копейки.

  • Vladimir28rus

    Vladimir28rus
    1 час назад

    Жалко конечно аграриев.

Показать все (6) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Экономика 3

Почти 4 миллиарда рублей получит Приамурье в 2018 году
Общество 7

Благовещенский предприниматель: открыть сейчас общепит сложно, но можно
Экономика 5

Амурская область вошла в число лидеров по росту инвестиций
Власть 25

Российское правительство опубликовало информацию о зарплатах министров