Приамурье получит больше 450 миллионов на развитие агропромышленного комплекса

На развитие агропромышленного комплекса правительство России выделит 1,3 миллиарда рублей регионам Дальнего Востока. Амурская область получит на софинансирование строительства и модернизации объектов агропромышленного комплекса, а также на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам почти полмиллиарда рублей.

Распоряжение о выделении субсидий подписал председатель правительства России Дмитрий Медведев. Сельское хозяйство является одной из приоритетных отраслей экономики Дальнего Востока. Региону для реализации экспортного потенциала необходимо наращивать объемы производства. Увеличить их на треть можно только за счет разработки неиспользуемой пашни – ее сейчас около 600 тысяч гектаров.

Из федерального бюджета регионы получат несколько субсидий. Больше 300 миллионов рублей предназначено двум дальневосточным регионам на софинансирование строительства и модернизации объектов агропромышленного комплекса, а также на приобретение техники и оборудования. Амурской области выделено 203,4 миллиона рублей, Сахалинской области – более 131 миллиона. Еще почти 1 миллиард выделен восьми дальневосточным регионам в качестве софинансирования обязательств по возмещению части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе. Больше всех получит Приморский край – 640,8 миллиона рублей, на втором месте Амурская область – 262,2 миллионв рублей.

Дальний Восток граничит с крупнейшими рынками АТР: Китаем, Южной Кореей и Японией, что открывает большие перспективы для экспорта, учитывая, что азиатские страны заинтересованы в поставках качественных российских продуктов, сообщает пресс-служба Минвостокразвития.