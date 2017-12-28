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В Благовещенске на улице Пионерской загорелся автомобиль (видео)

В Благовещенске на улице Пионерской загорелся автомобиль (видео)

В четверг, 28 декабря, в Благовещенске на проезжей части загорелся автомобиль. Моторный отсек горел открытым пламенем, люди пытались потушить его своими силами, но сделать это не удалось до прибытия пожарных.

В ГИБДД подтвердили, что в связи с возгоранием автомобиля экипаж был вызван на место происшествия – улицу Пионерскую, в районе пересечения с Амурской, но его вмешательство не потребовалось.

На видео можно рассмотреть, что автомобиль загорелся прямо на проезжей части. Рядом стояли еще несколько машин. Моторный отсек горел открытым пламенем. Водитель пытался сбить огонь с помощью огнетушителя, но безрезультатно. На помощь пришли другие люди, но и коллективными усилиями пожар ликвидировать не получилось.

В пресс-службе областного управления МЧС сообщили, что информация о пожаре поступила в 11:42. На место выехали две автоцистерны, шесть пожарных и спасатели поисково-спасательного отряда. На момент прибытия машина горела открытым пламенем.

Сотрудникам МЧС удалось потушить огонь. Но пожар успел повредить моторный отсек по всей площади. Причина ЧП устанавливается.

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#МЧС #пожары #происшествия #транспорт

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Комментарии
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  • Belka_89

    Belka_89
    1 час назад

    Авто-одеяло подвело?

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