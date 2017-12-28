Экс-амурчанка участвует в музыкальном конкурсе «Новая звезда»

Фото: amurcult.ru

Бывшая жительница Амурской области Инна Михайлова (псевдоним Инна Верт) участвует в новом сезоне музыкального конкурса «Новая звезда». Она сумела покорить жюри этого творческого соревнования.

Девушка раньше жила в городе Зее, а сейчас перебралась в Хабаровск. Тем не менее на «Новой звезде» она будет представлять Приамурье. Инна поет с детства и чувствует себя на сцене комфортно. «Хочу сказать одно, что, идя по дороге жизни, я никогда не забываю петь от души и для души», – отмечает исполнительница.

Экс-амурчанка приняла участие в очном кастинге конкурса, который организаторы проводили в разных городах России. Перед жюри она исполнила две песни, получив высокую оценку, сообщает пресс-служба министерства культуры и архивного дела Амурской области. Девушка представит Приамурье в первом туре вокального состязания в Москве, где за победу будут бороться 85 участников.

Эфиры конкурса запланированы на период новогодних праздников: с 1 по 7 января 2018 года. В период эфирных показов полуфиналов и финала с 5 по 7 января будет запущено смс-голосование за участников.

«Новая звезда» – масштабное музыкальное состязание, в котором принимают участие таланты со всей России. В конкурсе и раньше участвовали амурчане – например, в этом году на кастинге третьего сезона конкурса в Хабаровске выступили благовещенцы Александр Гордеев, Илья Хандожко и Александр Мачавариани.