Итоги 2017 года: чрезвычайные ситуации

Уходящий год запомнился амурчанам несколькими событиями чрезвычайного характера. Самое масштабное из них – это отключение электроэнергии, которое затронуло не только Амурскую область, но и другие дальневосточные регионы. Также на слуху авария на Нижне-Бурейской ГЭС.

Первым ЧП в 2017 году стала трагедия на Покровском руднике. 31 января во второй половине дня в Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Амурской области поступила информация о происшествии на искусственном водоеме в Зейском районе. На 56 километре автодороги Зея – Тыгда под лед провалился бульдозер. В автомобиле находился водитель, выбраться он не успел.

Второе чрезвычайное происшествие случилось летом. Причем охватило оно весь Дальний Восток. Речь идет о масштабной энергетической аварии, которая оставила без света потребителей Амурской области, Забайкальского, Приморского и Хабаровского краев. Электричества не было несколько часов – с 20:00 до 23:45. Из-за аварии были приостановлены поставки электроэнергии в Китай, кроме того, перестали работать водозаборы Благовещенска.

В октябре Ростехнадзор сообщил официальную причину так называемого блэкаута. Оказалось, что «Системный оператор» неправильно задал параметры работы релейной защиты на объекте Федеральной сетевой компании. На электростанциях должным образом не были выполнены команды диспетчерского центра, также некорректно работала система регулирования гидроагрегатов Зейской и Бурейской ГЭС.

Спустя пару недель после блэкаута произошла еще одна масштабная авария. Случилась она на Нижне-Бурейской ГЭС 24 августа. Оказался поврежден основной сегментный затвор в пролете № 1 водосбросной плотины, в результате вода прямым потоком через водосброс начала поступать в нижний бьеф из верхнего, возникла нештатная ситуация. В нижнем бьефе произошел небольшой подъем воды, которая подтопила села Николаевка, Малиновка и поселок Новобурейский. Люди начали готовиться к эвакуации, но она не понадобилась. Причины аварии до сих пор не называют.

Не обошелся этот год и без подтоплений, связанных с ливнями. Из-за обильных осадков водой заливало разные населенные пункты. Так, с 3 по 6 августа в Бурейском районе выпало 94 миллиметра осадков, то есть две декадные нормы. Это и привело к подтоплению Буреи. В воде оказались несколько жилых домов

Также обильные дожди в июне залили поля колхоза «Амур», большая часть земель которого расположена в заказнике «Ганукан» Архаринского района. Это привлекло множество водных и околоводных птиц, в том числе редких.

Из-за прошедших 21 августа дождей пострадали жители поселка Магдагачи и города Свободного. Помимо того, что затопленными оказались улицы, вода зашла и на территорию частного сектора, залив огороды амурчан. А в селе Рогозовка и вовсе произошел перелив дамбы. Вода хлынула прямо на центральную улицу. Размыло и некоторые дороги между населенными пунктами.

В Экимчане летом тоже прорывало дамбу, правда, случилось это не из-за дождей, а по вине золотодобытчиков. Тогда на пути мощного потока оказались огороды, теплотрассы, три моста, в том числе автомобильный, и дороги.

Помимо этого, от дождей в 2017 году страдал и Благовещенск. После ливня 9 сентября во власти стихии оказались городские улицы. В отдельных районах вода затопила не только проезжую часть, но и тротуары, залитыми оказались и дворы. На следующий день в городе начали искать владельцев автомобильных госномеров – знаки буквально отваливались от машин, «плавающих» по затопленным улицам.

21 августа Амурскую область накрыл циклон. Он оставил после себя не только подтопленные дома и дороги, но и сорванную кровлю, оборванные линии электропередачи. От разгула стихии пострадали пять районов. Многие остались без света. В этот же день в столице Приамурья прошло экстренное заседание КЧС. На нем приняли решение о введении на территории области режима повышенной готовности для сил и средств Амурской областной территориальной подсистемы РСЧС. Такая готовность позволила в кратчайшие сроки устранить аварии, возникшие из-за сильного ветра и дождя. Нечто похожее наблюдалось в Благовещенске и 9 июля днем. За считанные секунды в городе потемнело, и порывы ветра усилились до 28 метров в секунду. В районе мебельной фабрики ветром сломало несколько веток на деревьях вблизи жилых домов, а в одном дворе деревья вывернуло с корнем. Подобное горожане отмечали на улице Артиллерийской, а также в микрорайоне.

Страшное событие случилось 7 ноября. В Экимчане разбился самолет Ан-2. На борту находились два человека – члены экипажа; один из них погиб, второго спасли. Расследованием крушения занялась комиссия Межгосударственного авиационного комитета (МАК), а также транспортная прокуратура и следственный комитет. Причиной называли технические неполадки воздушного судна. Как отметили специалисты, пилоты предприняли все усилия, чтобы избежать человеческих жертв среди населения и увели падающий самолет от жилого сектора. В первых числах декабря на месте, где произошло крушение, установили памятник погибшему пилоту Сергею Кошевому. Его изготовили работники аэропорта.

В конце уходящего года трагический случай произошел в Бурейском районе. В среду, 6 декабря, в верхнем бьефе Нижне-Бурейской ГЭС под лед ушла машина «Нива». В автомобиле находились пять человек. Выбраться удалось только двоим, водителю и пассажиру – мужчине 1978 года рождения и женщине 1950 года рождения. Трое человек – одна женщина и двое мужчин – утонули. Место, где провалился автомобиль, находилось в ста метрах от берега. Как пояснили в амурском управлении МЧС, машина выехала на лед в несанкционированном месте.