Почти 4 миллиарда рублей получит Приамурье в 2018 году

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Бюджет Амурской области в 2018 году пополнится на 3,9 миллиарда рублей. Существенную для региона сумму удалось высвободить благодаря решению о реструктуризации государственного долга. Необходимые соглашения с федеральным правительством 28 декабря в Москве подписал глава Приамурья Александр Козлов.

Дополнительные соглашения по реструктуризации были заключены после большой работы с федеральными органами власти. Губернатор неоднократно поднимал вопрос о необходимости снизить долговую нагрузку на субъекты, в том числе перед президентом России Владимиром Путиным и министром финансов РФ Антоном Силуановым. В сентябре 2017 года глава государства объявил о том, что с 2018 года стартует новая программа реструктуризации бюджетных кредитов субъектов РФ. Она будет рассчитана минимум на семь лет.

Подписание соглашения в разы снизило сумму долга, которую в следующем году Приамурье должно будет вернуть федеральному бюджету, сообщает пресс-служба правительства региона. По льготным условиям, в 2018 и 2019 годах Амурская область будет выплачивать только 5 % от суммы основного долга, это 745 миллионов рублей. В 2020 году нужно будет перечислить 10 % от суммы – 1 491 миллион. Для сравнения: без решения о реструктуризации в 2018 году в федеральный бюджет пришлось бы отдать 6,8 миллиарда рублей. И такую же сумму – в 2019 году.

Сейчас Амурская область сможет направить дополнительные средства на собственные нужды. Как отмечают специалисты министерства финансов, 3,9 миллиарда рублей планируется выделить на социально значимые расходы областного бюджета. Для этого в первом квартале нового года внесут необходимые изменения в закон «Об областном бюджете на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов».

Правительство региона третий год работает над снижением госдолга, который регион наращивал до 2015 года. Тогда он достигал 98 % от налоговых поступлений. На 1 января 2017 года долги региона составили 30,6 миллиарда рублей. По информации амурского минфина, за год они сократились на 2,9 миллиарда – до 27,7 миллиарда рублей. Из них 18,6 миллиарда – бюджетные кредиты, 9,1 миллиарда – коммерческие займы.

Также региональные власти работают над тем, чтобы сократить расходы на обслуживание госдолга. Так, с начала 2017 года благодаря перекредитации ставка по рыночным займам снизилась с 10,2 до 8,2 процента годовых. Это позволило сэкономить 432 миллиона рублей на выплате процентов по кредитам. Деньги направили на первоочередные расходы областного бюджета.