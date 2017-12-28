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28декабря
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сегодня, 16:17 0

В Амурском театре драмы в 2018 году поставят 8 спектаклей

Год в Амурском театре драмы заканчивают новогодними представлениями. В новогодние каникулы актеры тоже будут выходить на сцену, а сразу после праздников приступят к новым репетициям. В планах – восемь постановок.

«У нас каждый день зрители в театре, мы все в прекрасном настроении – у нас дети, у нас губернаторская елка, у нас все как надо. И переходим плавно в следующий год, где мы кроме проката текущего репертуара будем ставить новые спектакли. Их будет порядка восьми, в том числе для детей и подростков, и взрослого нашего зрителя», – рассказала директор Амурского областного театра драмы Татьяна Бедина.

По итогам 2017 года Татьяна Бедина особо выделяет гастроли. Амурский театр вошел в программу «Большие гастроли РФ». Актеры съездили во Владивосток, Хабаровск, Биробиджан. Эти поездки частично профинансировало Министерство культуры России, а также поддержало региональное министерство культуры и архивного дела.

«Вообще, это все рождает надежду, что возвращается гастрольная жизнь, чего бы нам и впредь хотелось», – добавляет Татьяна Бедина.

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#культура

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