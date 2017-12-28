Амурский мед в фирменной упаковке будут продавать в Благовещенске и Белогорске

Фото: пресс-служба министерства ВЭСТиП

На днях амурский мед в фирменной упаковке поступит на реализацию в крупные торговые сети Благовещенска и Белогорска. Переговоры об этом в настоящее время ведут товаропроизводители.

Экологически чистый мед, собранный в Приамурье и оформленный в подарочную упаковку, смогут приобрести все желающие. Стоимость набора еще уточняется.

Упаковка товара сделана из природных материалов. Мед будут продавать в глиняных горшочках, помещенных в деревянную коробочку. Емкость закрывается герметично с помощью специальной пленки. Венчает горлышко вышитая салфетка. Коробочка вмещает два горшочка, покрытых разной глазурью. Предполагается, что темные можно использовать для гречишного меда, светлые – для цветочного. В каждый горшочек помещается 400 граммов лакомства, сообщает пресс-служба министерства внешнеэкономических связей, туризма и предпринимательства (ВЭСТиП) Амурской области,

Идею придумать свой фирменный бренд для меда ранее озвучил губернатор Амурской области Александр Козлов. Во время проведения Харбинской международной торгово-экономической ярмарки глава региона отметил, что меду, который привезли туда местные предприниматели, не хватает красивой упаковки.

Министерство ВЭСТиП области, совместно с региональным минсельхозом, пасечниками и товаропроизводителями, провело несколько встреч, в ходе которых появилась идея, как оформить амурский мед. Было решено, что упаковка должна быть аутентичной, привлекать внимание и при этом подчеркивать происхождение продукта.

Амурский мед был представлен в Москве в рамках работы Дальневосточной ярмарки. Как сообщало Амур.инфо, лакомство попробовал и лидер российских либерал-демократов Владимир Жириновский, предложив посетителям ярмарки взять по баночке меда.