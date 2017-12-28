На развитие Свободного за два года собираются потратить более 16 миллиардов рублей

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16 миллиардов 651 миллион рублей должен быть направлен из федерального бюджета на развитие города Свободного в 2018-2020 годах. На эти деньги собираются возвести жилой микрорайон, построить или реконструировать социально-культурные учреждения города, привести в порядок дороги и коммунальные сети.

План развития города описан в докладе о комплексном развитии регионов Дальнего Востока. Там говорится, что на сегодняшний день Свободный является моногородом с наиболее сложным социально-экономическим положением. За последние 25 лет отток населения составил 26,8 тысячи человек – это почти треть его жителей. Смертность населения превышает среднероссийский уровень на 21 %. Больше половины учреждений здравоохранения – 75 % – не соответствуют нормативным требованиям. Объекты коммунальной инфраструктуры изношены более чем на 60 %. Обеспеченность спортивными сооружениями ниже среднероссийского уровня на 30 %.

Все эти негативные факторы могут быть серьезным препятствием для привлечения трудовых ресурсов на Амурский газохимический кластер, который создается недалеко от Свободного, говорится в докладе. Кластер должен стать крупнейшим в России и одним из крупнейших в мире. В рамках амбициозного проекта к 2025 году должны быть созданы современные высокотехнологичные производства по переработке природного газа.

Чтобы реанимировать город, в правительстве РФ утвержден долгосрочный план комплексного социально-экономического развития Свободного до 2025 года. Его реализация – приоритетная задача общегосударственного значения, подчеркивается в докладе.

Долгосрочный план предусматривает реализацию 22 мероприятий. В частности, должны скорректировать стратегии социально-экономического развития города и документов территориального планирования; разработать и реализовать план привлечения частных инвестиций для развития города. Сободный должны благоустроить, медучреждения собираются оснастить машинами скорой помощи, ожидается обновление парка общественного транспорта, развитие рынка арендного жилья, газификация города.

Построить планируют новую школу, садик, спортивные площадки, физкультурно-оздоровительный комплекс, родильный дом и женскую консультацию, новый жилой микрорайон со всей социальной инфраструктурой. Собираются реконструировать автодорогу Благовещенск – Свободный, а также все коммунальные сети. На все за два года из федерального бюджета в 2018–2020 годах должны направить 16 миллиардов 651 миллион рублей.

Таблица из доклада о комплексном развитии регионов Дальнего Востока

Пока определены источники финансирования только для строительства нового жилого микрорайона. Около 10 миллиардов – это средства госпрограммы «Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона». Откуда возьмутся средства для финансирования других мероприятий, пока не определено.

Однако, по распоряжению правительства РФ, при формировании проекта федерального бюджета на 2018–2020 годы средства должны быть предусмотрены. А условия жизни в Свободном должны подтянуться как минимум до среднероссийского уровня.