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Далматинец из амурского села переехал в Майами

Далматинец из амурского села переехал в Майами

Амурские зоозащитники круто изменили жизнь обычного амурского щенка-далматинца. Еще пару месяцев назад он жил в деревне, прикованный к железной бочке. Хозяин его бил. Сейчас собака находится в Майами и скоро отправится на ранчо в штате Нью-Мексико. А еще, пес стал героем русскоязычной телепрограммы.

История далматинца началась с того, что в ноябре 2017 года в Интернете появилась информация о том, что в селе Возжаевка Белогорского района в одном из дворов живет молодой далматинец, прикованный к железной бочке. Сообщалось, что хозяин щенка психически нездоровый и периодически избивает животное.

«Благовещенские зоозащитники сразу решили его забрать. Мужчина отказался отдавать пса бесплатно, и они в короткое время собрали 4 000 рублей, выкупили животное, – рассказала зоозащитница Галина Алексеева. – Буквально за три дня нашлась семья, готовая принять далматинца. Но песику было восемь месяцев, он был очень активный и непригодный для жизни в квартире. Поэтому они от него отказались».

В это время Галина, как раз пристроила далматинца-девочку, о чем опубликовала пост в соцсетях. И уже в комментариях добавила, что в Благовещенске еще один далматинец ищет хозяев. Его увидела жительница США Эвелина Либхен. И попросила забрать щенка в Америку.

«Если честно, мы не планировали везти его так далеко, – призналась Галина Алексеева. – Но Эвелина была очень настойчива. У них там имеется организация помощи далматинцам. За нашим щенком быстро выстроилась целая очередь из желающих забрать его. Поэтому мы решили отправить его в Майами».

По ее словам, сделать это было достаточно несложно. Галина Алексеева уже несколько лет отправляет амурских собак за границу: в Австрию, Германию, Финляндию, где животные находят себе хозяев. «Для этого нужны паспорт, евросправка, чип. Мы сделали ему все прививки, чипировали, кастрировали, – рассказала зоозащитница. – 20 декабря мы отправили его в Москву в багажном отделении. Там его приняли столичные зоозащитники и 25 декабря послали далматинца в Майами – лететь пришлось 12 часов. Он попал в Америку как раз на Рождество».

Амурский далматинец стал героем программы на русскоязычном телеканале Paluba.TV. Пятнистому животному уже подобрали хозяев. «Он будет жить на ранчо в штате Нью-Мексико. У супругов уже имеется одна далматинка. Там недавно умер старый пес, и она очень скучает по нему. И этот мальчик предназначен ей в утешение. Ранчо огромное, с большим количеством земли, и есть основание полагать, что он будет там счастлив», – рассказала в программе Эвелина Либхен.

Просмотров всего: 1866

#животные

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Комментарии
Показать все (14) Обсудить на форуме
  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    7 часов назад

    Даже собаки валят из амурки! Позооор!

  • Пит-стоп

    Пит-стоп
    7 часов назад

    Действительно очень стыдно за свою страну и Дальний Восток в частности.

  • Пит-стоп

    Пит-стоп
    6 часов назад

    А сегодня будет «КТО СКАЗАЛ "ГАВ"?»? Обещали каждый день по сюжету. Или это он и есть?

  • Nexus

    Nexus
    6 часов назад

    заберите меня тоже в Майами))

  • aeroplan

    aeroplan
    6 часов назад

    Nexus

    заберите меня тоже в Майами))



    Сначала чипировать и кастрировать! Согласны?

  • Nexus

    Nexus
    6 часов назад

    aeroplan

    Nexus

    заберите меня тоже в Майами))



    Сначала чипировать и кастрировать! Согласны?



    мне только присмотреть за долматинцем: хорошо ли устроился, ухаживают за ним и т.д. а потом домой.

    А опыты над собой не надо на других распространять)

  • remez

    remez
    5 часов назад

    Зачем кастрировали-то, изверги.

  • Хмык

    Хмык
    5 часов назад

    remez

    Зачем кастрировали-то, изверги.



    Чтобы майямцев не изнасиловал.



  • Терапевт

    Терапевт
    5 часов назад

    remez

    Зачем кастрировали-то, изверги.



    Так это же зоозащитники, защищают зоо кастрацией...

  • ВрангельШмидт

    ВрангельШмидт
    4 часа назад

    А как он кастрированный далматинку утешать будет?

  • Наблюдаю

    Наблюдаю
    4 часа назад

    А психически не здоровому упырю рыло не разбили? Жалко. Сколько таких идиотов по миру

  • Полиграф

    Полиграф
    1 час назад

    Какие то двоякие ощущения. Вроде США это зло и враг, но новость звучит так, что пес попал в рай хотя и не со всеми органами. Вот мозг ломается США зло или рай ну хотя бы для долматинцев? И слова то какие приятные для уха (майами, ранчо) не то что долматинца,но и простого Российского бюджетника

  • чтоикак

    чтоикак
    24 минуты назад

    Странно, собака породистая, зачем кастрировать-то было?

  • oenesterov

    oenesterov
    14 минут назад

    В Благе в каждом втором доме собака сидит на привязи, охраняет. Их тоже в Майами надо отправить?

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