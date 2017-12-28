Далматинец из амурского села переехал в Майами

Амурские зоозащитники круто изменили жизнь обычного амурского щенка-далматинца. Еще пару месяцев назад он жил в деревне, прикованный к железной бочке. Хозяин его бил. Сейчас собака находится в Майами и скоро отправится на ранчо в штате Нью-Мексико. А еще, пес стал героем русскоязычной телепрограммы.

История далматинца началась с того, что в ноябре 2017 года в Интернете появилась информация о том, что в селе Возжаевка Белогорского района в одном из дворов живет молодой далматинец, прикованный к железной бочке. Сообщалось, что хозяин щенка психически нездоровый и периодически избивает животное.

«Благовещенские зоозащитники сразу решили его забрать. Мужчина отказался отдавать пса бесплатно, и они в короткое время собрали 4 000 рублей, выкупили животное, – рассказала зоозащитница Галина Алексеева. – Буквально за три дня нашлась семья, готовая принять далматинца. Но песику было восемь месяцев, он был очень активный и непригодный для жизни в квартире. Поэтому они от него отказались».

В это время Галина, как раз пристроила далматинца-девочку, о чем опубликовала пост в соцсетях. И уже в комментариях добавила, что в Благовещенске еще один далматинец ищет хозяев. Его увидела жительница США Эвелина Либхен. И попросила забрать щенка в Америку.

«Если честно, мы не планировали везти его так далеко, – призналась Галина Алексеева. – Но Эвелина была очень настойчива. У них там имеется организация помощи далматинцам. За нашим щенком быстро выстроилась целая очередь из желающих забрать его. Поэтому мы решили отправить его в Майами».

По ее словам, сделать это было достаточно несложно. Галина Алексеева уже несколько лет отправляет амурских собак за границу: в Австрию, Германию, Финляндию, где животные находят себе хозяев. «Для этого нужны паспорт, евросправка, чип. Мы сделали ему все прививки, чипировали, кастрировали, – рассказала зоозащитница. – 20 декабря мы отправили его в Москву в багажном отделении. Там его приняли столичные зоозащитники и 25 декабря послали далматинца в Майами – лететь пришлось 12 часов. Он попал в Америку как раз на Рождество».

Амурский далматинец стал героем программы на русскоязычном телеканале Paluba.TV. Пятнистому животному уже подобрали хозяев. «Он будет жить на ранчо в штате Нью-Мексико. У супругов уже имеется одна далматинка. Там недавно умер старый пес, и она очень скучает по нему. И этот мальчик предназначен ей в утешение. Ранчо огромное, с большим количеством земли, и есть основание полагать, что он будет там счастлив», – рассказала в программе Эвелина Либхен.