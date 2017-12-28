Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
28декабря
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 15:28 6

Очевидцы: в Свободном неизвестные испортили снежные фигуры

Очевидцы: в Свободном неизвестные испортили снежные фигуры
Фото: vk.com/svbnews

В Свободном некоторые фигуры, установленные в местном снежном городке, испортили неизвестные. На это обратили внимание жители города – соответствующие фотографии появились в социальных сетях.

Сообщается, что кто-то отломал нос снеговику. Также на снежной карете вывели оскорбительные надписи.

«Жалко просто человеческих усилий. Люди делают, а им лишь бы изгадить», – отмечают администраторы местного паблика «ВКонтакте» SVB NEWS.

Пользователи паблика также негодуют по поводу случившегося. «Что за твари… Эту карету неделю делали. Я в течение всей недели проходила мимо и видела, как усердно над ней работали», – отметила одна из них.

Официальной информации по поводу инцидента пока не поступало.

Просмотров всего: 1343

#праздники #происшествия #Свободный

распечатать

Комментарии
Показать все (6) Обсудить на форуме
  • ММС

    ММС
    7 часов назад

    Оправдывает Свободный свое второе название - "Дикий".

  • Павел Флудерский

    Павел Флудерский
    7 часов назад

    Это "Амурка" сэр...Дикая ротания.

  • Oldlord

    Oldlord
    7 часов назад



    Также на снежной карете вывели оскорбительные надписи.



    Это не надписи, а подписи!

  • Mark1204

    Mark1204
    6 часов назад

    Второе фото сверху похоже адресовано администрации.

  • Киса Воробьянинов

    Киса Воробьянинов
    6 часов назад

    фигуры портить не стоило, но и снежный городок в этом году убожество!!!!!

  • Ирэнио

    Ирэнио
    5 часов назад

    Переселили всех бичей с окраины в новостройки в центр....вот теперь и гадят....Поймать и руки поотрубать!

Показать все (6) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Общество 4

Moдeль из Cвoбoднoгo вошла в тoп-20 на кoнкypce кpacoты в Kитae
Происшествия

Водители рейсовых автобусов перевозили в Благовещенск гашишное масло
Происшествия 1

За разбой с игрушечным пистолетом в Благовещенске будут судить двоих парней

Происшествия 4

В Благовещенске группу в детсаду закрыли на карантин из-за инфекции