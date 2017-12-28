Очевидцы: в Свободном неизвестные испортили снежные фигуры

Фото: vk.com/svbnews

В Свободном некоторые фигуры, установленные в местном снежном городке, испортили неизвестные. На это обратили внимание жители города – соответствующие фотографии появились в социальных сетях.

Сообщается, что кто-то отломал нос снеговику. Также на снежной карете вывели оскорбительные надписи.

«Жалко просто человеческих усилий. Люди делают, а им лишь бы изгадить», – отмечают администраторы местного паблика «ВКонтакте» SVB NEWS.

Пользователи паблика также негодуют по поводу случившегося. «Что за твари… Эту карету неделю делали. Я в течение всей недели проходила мимо и видела, как усердно над ней работали», – отметила одна из них.

Официальной информации по поводу инцидента пока не поступало.