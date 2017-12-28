«Движение вверх», «Чудо-юдо», «Мой любимый динозавр»: кинопремьеры недели

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На этой неделе в благовещенских кинотеатрах стартуют три премьеры, две из них российского производства. Это лента «Движение вверх» и мультфильм «Чудо-юдо». Также горожане увидят зарубежный фильм «Мой любимый динозавр». Амур.инфо рассказывает об очередных новинках кино.

Движение вверх

Есть победы, которые меняют ход истории. Победы духа, победы страны, победы всего мира. Таким триумфом стали легендарные «три секунды» – выигрыш сборной СССР по баскетболу на роковой мюнхенской Олимпиаде 1972 года. Впервые за 36 лет была повержена непобедимая команда США. Никто даже помыслить не мог о том, что это возможно – обыграть великолепных непогрешимых американцев на Олимпийских играх! Никто, кроме советских баскетболистов (русских и грузин, украинцев и казахов, белорусов и литовцев).

Когда проигрыш означал поражение страны, когда нужно было выходить и бороться в раскаленной обстановке из-за произошедшего теракта, великий тренер сборной СССР был готов на все, лишь бы помочь своим подопечным разбить американский миф о непотопляемой команде мечты. Ведь он знал, что создал самую сильную сборную на планете и сначала заставил поверить в это своих игроков, а затем весь мир.

Актеры: Владимир Машков, Андрей Смоляков, Иван Колесников, Кирилл Зайцев. Режиссер: Антон Мегердичев.

Чудо-юдо

Необыкновенная сказочная история о том, как царевич Иван отправляется сразиться с драконом Чудо-юдо. А злодей оказывается вовсе не грозным трехглавым чудищем, а маленьким дракончиком вдвое меньше Ивана с одной-единственной головой. Вместо того чтобы повергнуть его, царевич спасает Чудо-юдо и берет себе в помощники для спасения пропавшей царевны Варвары. На пути их ждут самые неожиданные приключения и испытания, но Иван не догадывается, что Чудо-юдо совсем не тот, за кого себя выдает.

Актеры: Антон Макарский, Ирина Медведева, Наталия Медведева. Режиссер: Артем Лукичев.

Мой любимый динозавр

В результате неудачного военного биологического эксперимента рождается удивительное создание. Это существо находит подросток и прячет у себя дома. Новый друг начинает стремительно расти и распространять хаос по всему городу. Это, конечно, сразу же вызывает недовольство людей в форме. Но они еще не знают, что на защиту животного выйдет команда местных подростков.

Актеры: Джордан Дюльо, Аннабель Вольф, Скотт Ирвин, Бет Чемпион, Роулэнд Холмс. Режиссер: Мэтт Драммонд.

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