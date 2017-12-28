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Слабый снег по северо-западу: прогноз погоды в Приамурье на 29 декабря

Слабый снег по северо-западу: прогноз погоды в Приамурье на 29 декабря
Фото: Avatarko.ru

В Амурской области 29 декабря ожидается небольшая облачность, ночью по северо-западу местами пройдет слабый снег. Северо-западный ветер разгонится до 2-7 метров в секунду, местами его порывы достигнут 12 метров в секунду.

Температура ночью составит минус 23…28, местами – минус 33…38. Днем термометры покажут 12…17 градусов мороза, местами – минус 22…27.

В Благовещенске в этот день установится небольшая облачность, осадков синоптики не прогнозируют. Северо-западный ветер ночью наберет скорость 4-9 метров в секунду, днем – 6-11 метров в секунду. Термометры ночью покажут 21…23 градуса ниже нуля, днем – минус 13…15 градусов, сообщает Амурский гидрометцентр.

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#погода

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