Администрация Зейского района узнала, что в Юбилейном нет воды, Интернета и гробов

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На встрече с районной администрацией юбилейненцы выразили недовольство тем, что глава поселка выбирается не всенародным голосованием, а путем назначения. Жителям никто не объяснил раньше, что выборы можно вернуть.

Тревожит людей то, что закрепленная за администрацией поселка «ГАЗель» вышла из строя. А механиков, которые могли бы вернуть транспортное средство в рабочее состояние, и денег на ремонт нет. Выяснилось, что финансовую помощь Юбилейненскому сельсовету администрация Зейского района оказать не может, так как это будет нецелевое расходование бюджетных средств. Поэтому выход один – пересмотреть свой бюджет и изыскать средства на ремонт автомобиля.

Жаловались люди и на плохую мобильную связь, почти полное отсутствие Интернета, нехватку воды.

«У нас несколько колодцев в поселке, – говорят жители. – И ситуация довольно интересная складывается. Население скидывается, приобретает насос, проводит всё это к одному дому. А там уже мы платим за электричество и набираем воду. Ждем, когда начнут срубать новые колодцы. Ведь даже полы в клубе мыть нечем – уборщица побирается по соседям, носит воду ведрами не из колодца, который поблизости, а из частных домов, хозяева которых разрешают бесплатно брать воду. Пока бесплатно. Что будет дальше – не знаем».

На пожарном посту в поселке, кроме основной пожарной машины, имеется запасной КрАЗ. Но из-за того, что он стоит в холодном гараже, на зиму вода из него сливается. И в экстренном случае эта машина не сможет быстро поехать тушить пожар.

В поселке засорилась теплотрасса. Если в школе температура воздуха комфортная, то в детском саду столбик термометра не поднимается выше 17 градусов. То же происходит и в местной амбулатории. Трубы центрального отопления обещали проверить на проходимость в ближайшее время и исправить неполадки до новогодних праздников.

В экстренной ситуации, касающейся здоровья человека, жители поселка вынуждены вызывать скорую помощь из Алгача. Своя машина в Юбилейном сломалась. Также юбилейненцы жалуются на то, что в местном аптечном пункте перечень лекарственных средств очень скуден.

Самой неожиданной проблемой стал вопрос о гробах. В поселке проживает немало пожилых людей. Они морально готовятся отправиться в последний путь. Но переживают из-за того, что односельчане не смогут похоронить их с достоинством. Раньше, как убеждают собеседники, в сельском совете в наличии всегда было три или четыре гроба. Теперь их нет. Как нет и возможности выехать в город, чтобы привезти гроб.