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28декабря
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Администрация Зейского района узнала, что в Юбилейном нет воды, Интернета и гробов

Администрация Зейского района узнала, что в Юбилейном нет воды, Интернета и гробов
Фото: zvportal.ru

Администрация Зейского района провела информационную встречу с жителями поселка Юбилейный. Участники встречи рассказали властям о целой череде проблем: о сломанной машине скорой помощи, отсутствии гробов, нехватке воды и Интернета, о низкой температуре в детском саду и многих других, сообщает «Зейский вестник».

На встрече с районной администрацией юбилейненцы выразили недовольство тем, что глава поселка выбирается не всенародным голосованием, а путем назначения. Жителям никто не объяснил раньше, что выборы можно вернуть.

Тревожит людей то, что закрепленная за администрацией поселка «ГАЗель» вышла из строя. А механиков, которые могли бы вернуть транспортное средство в рабочее состояние, и денег на ремонт нет. Выяснилось, что финансовую помощь Юбилейненскому сельсовету администрация Зейского района оказать не может, так как это будет нецелевое расходование бюджетных средств. Поэтому выход один – пересмотреть свой бюджет и изыскать средства на ремонт автомобиля.

Жаловались люди и на плохую мобильную связь, почти полное отсутствие Интернета, нехватку воды.

«У нас несколько колодцев в поселке, – говорят жители. – И ситуация довольно интересная складывается. Население скидывается, приобретает насос, проводит всё это к одному дому. А там уже мы платим за электричество и набираем воду. Ждем, когда начнут срубать новые колодцы. Ведь даже полы в клубе мыть нечем – уборщица побирается по соседям, носит воду ведрами не из колодца, который поблизости, а из частных домов, хозяева которых разрешают бесплатно брать воду. Пока бесплатно. Что будет дальше – не знаем».

На пожарном посту в поселке, кроме основной пожарной машины, имеется запасной КрАЗ. Но из-за того, что он стоит в холодном гараже, на зиму вода из него сливается. И в экстренном случае эта машина не сможет быстро поехать тушить пожар.

В поселке засорилась теплотрасса. Если в школе температура воздуха комфортная, то в детском саду столбик термометра не поднимается выше 17 градусов. То же происходит и в местной амбулатории. Трубы центрального отопления обещали проверить на проходимость в ближайшее время и исправить неполадки до новогодних праздников.

В экстренной ситуации, касающейся здоровья человека, жители поселка вынуждены вызывать скорую помощь из Алгача. Своя машина в Юбилейном сломалась. Также юбилейненцы жалуются на то, что в местном аптечном пункте перечень лекарственных средств очень скуден.

Самой неожиданной проблемой стал вопрос о гробах. В поселке проживает немало пожилых людей. Они морально готовятся отправиться в последний путь. Но переживают из-за того, что односельчане не смогут похоронить их с достоинством. Раньше, как убеждают собеседники, в сельском совете в наличии всегда было три или четыре гроба. Теперь их нет. Как нет и возможности выехать в город, чтобы привезти гроб.

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#жизнь #ЖКХ #здоровье #Зея

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Комментарии
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  • За Родину,за Сталина

    За Родину,за Сталина
    8 часов назад

    нет воды и интернета,

    поломалася Газель,

    сдохнуть бы - но гроба нету,

    вот такая карусель...

  • art951

    art951
    6 часов назад

    Позор, Администрации Зейского района.....

  • Хмык

    Хмык
    6 часов назад

    Удивился про плохую мобильную связь. Оказывается она там, хоть плохая, но есть!

    Сколько раз Юбилейное проезжал, телефон ни разу никакой связи не обнаружил.

  • Шипишка

    Шипишка
    5 часов назад

    А может еще дело в главе? При Нине Алексеевне проблем таких не было, и гробы помнится были

  • Шипишка

    Шипишка
    5 часов назад

    Юбилейный, а не Юбилейное. Есть, Мегафон, уже лет 7)

  • Хмык

    Хмык
    5 часов назад

    Шипишка

    Юбилейный, а не Юбилейное. Есть, Мегафон, уже лет 7)



    А! Ну тогда может быть. Мы на Билайне и МТС смотрели.



    Поэтому случаю вспомнилась Усть-Уркима. Там связь есть. В одном месте. Метрах в двухстах от деревни. Место по пеньку определяют.



  • Семен Васильевич А.

    Семен Васильевич А.
    4 часа назад

    В 2006 году в Умлекане не было сотовой связи от слова совсем

    Городские телефоны тоже не работали-поломка

    Теперь и гробам конец

  • Семен Васильевич А.

    Семен Васильевич А.
    4 часа назад

    Кстати,Юбилейный недалеко от Умлекана

  • Русский продукт

    Русский продукт
    4 часа назад

    Печально все это...

  • АКЦИОнер

    АКЦИОнер
    3 часа назад



    Russian depression.

  • postal

    postal
    2 часа назад

    Эт чтобы богохульники на гробах не танцевали

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