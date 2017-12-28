Церковь не исключает, что третий запуск с Восточного освятят

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«Не исключено, что будет освящение третьего пуска с Восточного. На космодроме строится храм, в Циолковском есть постоянный священник. На космодроме работает много верующих людей, для них это важно. Что касается самой церемонии, то освящается не сама ракета-носитель, а проводится молебен на начало доброго дела. Для того чтобы его провести на режимном объекте, нужно приглашение Роскосмоса», – сказал Святослав Шевченко.

Второй по счету запуск ракеты с космодрома Восточный состоялся 28 ноября и завершился неудачей: были потеряны все выводимые на орбиту космические аппараты. При этом за два дня до старта епископ Лукиан совершил на космодроме молебен на начало благого дела, благословил специалистов, которые готовили пуск, и окропил ракету, метеорологический спутник и персонал космодрома святой водой, напутствовав их добрыми пожеланиями.

После неудачи протодиакон Андрей Кураев заявил, что священники, освящающие ракеты, должны отвечать и за аварии с ними. Шевченко, комментируя слова Кураева, отметил, что освящение технических средств не отменяет вмешательства человеческого фактора и возможных поломок. Заступился за Лукиана и протоирей Всеволод Чаплин.

Третий пуск с космодрома Восточный состоится 1 февраля.