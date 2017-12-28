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Церковь не исключает, что третий запуск с Восточного освятят

Церковь не исключает, что третий запуск с Восточного освятят
Фото: blaginform.ru

Благовещенская епархия не исключает освящение третьего запуска ракеты с космодрома Восточный. Это может произойти, если поступит приглашение от Роскосмоса, пишет РИА Новости со ссылкой на священника епархии Святослава Шевченко.

«Не исключено, что будет освящение третьего пуска с Восточного. На космодроме строится храм, в Циолковском есть постоянный священник. На космодроме работает много верующих людей, для них это важно. Что касается самой церемонии, то освящается не сама ракета-носитель, а проводится молебен на начало доброго дела. Для того чтобы его провести на режимном объекте, нужно приглашение Роскосмоса», – сказал Святослав Шевченко.

Второй по счету запуск ракеты с космодрома Восточный состоялся 28 ноября и завершился неудачей: были потеряны все выводимые на орбиту космические аппараты. При этом за два дня до старта епископ Лукиан совершил на космодроме молебен на начало благого дела, благословил специалистов, которые готовили пуск, и окропил ракету, метеорологический спутник и персонал космодрома святой водой, напутствовав их добрыми пожеланиями.

После неудачи протодиакон Андрей Кураев заявил, что священники, освящающие ракеты, должны отвечать и за аварии с ними. Шевченко, комментируя слова Кураева, отметил, что освящение технических средств не отменяет вмешательства человеческого фактора и возможных поломок. Заступился за Лукиана и протоирей Всеволод Чаплин.

Третий пуск с космодрома Восточный состоится 1 февраля.

Просмотров всего: 555

#космодром #религия

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Комментарии
Показать все (27) Обсудить на форуме
  • Советский

    Советский
    9 часов назад

    Может они специально проклинают, а то ишь ты в небо ракетами пуляют.

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    9 часов назад

    Главное, чтобы теперь снова инженеры ничего не перепутали там, так что прежде чем освящать, получите письменные гарантии от инженеров.

  • Oldlord

    Oldlord
    9 часов назад

    Главное, чтобы опять водой для освящения подводных лодок не обрызгали.

  • oenesterov

    oenesterov
    8 часов назад

    острословы, блин... Хотя да, смешно получилось (к Трушу это не относится).

  • Рив Норин

    Рив Норин
    8 часов назад

    Бог троицу любит, эта точно улетит!

  • Oldlord

    Oldlord
    8 часов назад

    Абсурдная рекламная акция ЗАО "РПЦ"!

  • stepan28rus

    stepan28rus
    8 часов назад

    В СССР ракеты и так летали. А сейчас освещают и падают. Хотя конечно дело не в религии а в специалистах, которые строят эти ракеты. Вот выяснилось что в неудачном пуске в ноябре никто не виноват: так пальчиком погрозили, выговор объявили. При таком отношении хоть кресты рисуйте на ракетах - они будут падать.

  • Тундра

    Тундра
    8 часов назад

    А никому не приходит в голову, что не будь молебна, ракета взорвалась бы раньше чем улетела подальше от людей? Ни один человек не пострадал. Этого мало? Улетели чьи-то застрахованные спутники. Кто-то свои денежки потерял. Мало ли их теряем, в других масштабах, конечно. Но и доходы у кого-то миллиарды у кого-то МРОТ.

  • АКЦИОнер

    АКЦИОнер
    8 часов назад

    Да многим приходит такая мысль ... улетела с территории России и слава Богу.

  • Рюмкин-Задунайский

    Рюмкин-Задунайский
    8 часов назад

    Сергей Труш

    Главное, чтобы теперь снова инженеры ничего не перепутали там, так что прежде чем освящать, получите письменные гарантии от инженеров.



    Уважаемый Сергей, Вы как представитель глубокоуважаемой власти, не могли бы обратиться с заказным письмом к другому представителю власти от космодрома или вышестоящей структуре к Герасиму например с просьбой не использовать освящение, ввиду того, что ракеты после обряда падают, мол так ребята и так, не гневите Бога необходимо дать возможность инженерной мысли на существование, а там допустим сравнить, что приемлемей для запуска? Наука с техникой или Батюшка с кадилом? Но конечно в рамках приличия и соблюдения законодательства, дабы не перешагнуть тонкую грань уголовной статьи ст. 148 УК РФ и не оказаться в местах не столь отдалённых за светское письмо.

    К сему, остаюсь.

  • Рюмкин-Задунайский

    Рюмкин-Задунайский
    8 часов назад

    Тундра

    А никому не приходит в голову, что не будь молебна, ракета взорвалась бы раньше чем улетела подальше от людей? Ни один человек не пострадал. Этого мало? Улетели чьи-то застрахованные спутники. Кто-то свои денежки потерял. Мало ли их теряем, в других масштабах, конечно. Но и доходы у кого-то миллиарды у кого-то МРОТ.



    Тундра. Она и в Тундре Тундра.Занавес.

  • Myxira

    Myxira
    8 часов назад

    Тундра

    А никому не приходит в голову, что не будь молебна, ракета взорвалась бы раньше чем улетела подальше от людей? Ни один человек не пострадал. Этого мало? Улетели чьи-то застрахованные спутники. Кто-то свои денежки потерял. Мало ли их теряем, в других масштабах, конечно. Но и доходы у кого-то миллиарды у кого-то МРОТ.



    Не приходит.

    Вы же статью внимательно и до конца прочитайте: "... наземные средства космодрома и совместный расчет отработали штатно, также нет замечаний к ракете " Союз-2.1б". Проблемы возникли на этапе работы разгонного блока".

    Так с чего ракете взрываться на старте, если все службы данный этап отработали на совесть?

  • Oldlord

    Oldlord
    8 часов назад

    Тундра

    А никому не приходит в голову, что не будь молебна, ракета взорвалась бы раньше чем улетела подальше от людей? Ни один человек не пострадал. Этого мало?



    А вам не приходит в голову, что эта весьма сложная техническая конструкция легко могла взорваться до молебна?

    Причём на любом этапе её сборки и заправки!

  • Полиграф

    Полиграф
    7 часов назад

    Кто знает, почем сегодня на ракету побрызгать. Или это как спонсорская помощь. а если ракета не православная чем ее мазать либо окуривать, а может курей порубить. извините за Советское образование, но выглядит как анекдот, попы, шаманы. Хотя шаман с бубном поколоритнее было бы.

  • Oldlord

    Oldlord
    7 часов назад

    Полиграф

    Кто знает, почем сегодня на ракету побрызгать. Или это как спонсорская помощь. а если ракета не православная чем ее мазать либо окуривать, а может курей порубить. извините за Советское образование, но выглядит как анекдот, попы, шаманы. Хотя шаман с бубном поколоритнее было бы.



    Кстати, да!

    Места там шаманские.

    Вот и надо было шаманов привлекать!

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    7 часов назад

    Тундра

    А никому не приходит в голову, что не будь молебна, ракета взорвалась бы раньше чем улетела подальше от людей? Ни один человек не пострадал. Этого мало? Улетели чьи-то застрахованные спутники. Кто-то свои денежки потерял. Мало ли их теряем, в других масштабах, конечно. Но и доходы у кого-то миллиарды у кого-то МРОТ.



    ШТА?!! Ольга вы... это ЧТО вообще за..

    занавес.

  • lev4ik

    lev4ik
    7 часов назад

    Господь уже два раза недвусмысленно дал понять попам,что не по душе ему,когда его служители лезут,куда не надо.

    Неужто урок не в прок? Решили Его терпение и дальше испытывать?

    Ну-ну...

  • YRKAGRA

    YRKAGRA
    6 часов назад

    предлагаю построить купель,опускаем ракету,освещаем,и запускаем!

    Купель в не запусков используем как гребной канал,

  • Nexus

    Nexus
    6 часов назад

    оказывается на космодроме работает много верующих людей, сказал Шевченко. хм..

    может их того, на полиграф или пытки, мало ли чего.. богонеугодное поди дело ракетами небо тыкать

  • Хмык

    Хмык
    6 часов назад

    Тундра

    А никому не приходит в голову, что не будь молебна, ракета взорвалась бы раньше чем улетела подальше от людей? Ни один человек не пострадал. Этого мало? Улетели чьи-то застрахованные спутники. Кто-то свои денежки потерял. Мало ли их теряем, в других масштабах, конечно. Но и доходы у кого-то миллиарды у кого-то МРОТ.



    Это еще что! Если бы "храм на дерьме" не стали возводить, то Благовещенск бы вообще цунами смыло.



  • ЖОРДЖio

    ЖОРДЖio
    5 часов назад

    Лукиан осветил ракету по всем каноном православной церкви, окунув её в купель Атлантического океана.

  • anschutka

    anschutka
    4 часа назад

    Ну ничему людей жизнь не учит :)

  • Святослав Шевченко

    Святослав Шевченко
    55 минут назад

  • Святослав Шевченко

    Святослав Шевченко
    54 минуты назад

    https://www.youtube.com/watch?v=aOkOaf711c0

  • Святослав Шевченко

    Святослав Шевченко
    49 минут назад

    http://blogs.amur.info/97485/8434/

  • full

    full
    45 минут назад

    Роисся вперде!

  • full

    full
    33 минуты назад

    Тундра

    А никому не приходит в голову, что не будь молебна, ракета взорвалась бы раньше чем улетела подальше от людей? Ни один человек не пострадал. Этого мало? Улетели чьи-то застрахованные спутники. Кто-то свои денежки потерял. Мало ли их теряем, в других масштабах, конечно. Но и доходы у кого-то миллиарды у кого-то МРОТ.



    Чтобы такие мысли не лезли в голову, нужно было в школе физику учить, а не в окно смотреть.

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