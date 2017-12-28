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28декабря
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сегодня, 12:29 0

В новогодние каникулы на амурских дорогах организуют дежурство

С 30 декабря 2017 года по 8 января 2018 года министерством транспорта и строительства Амурской области будет организовано дежурство на всех автомобильных дорогах региона. «Амурупрадор» совместно с диспетчерскими службами эксплуатирующих организаций разработал график дежурства и контроля за дорожной ситуацией в новогодние выходные.

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций на улично-дорожной сети ответственные дежурные муниципальных образований будут оперативно предоставлять информацию о проблемах проезда и движения транспортных средств в единую дежурно-диспетчерскую службу.

Информация по обеспечению безопасного проезда на дорогах федерального значения на территории Амурской области также будет поступать в ЕДДС. В зону ответственности дирекции ФКУ ДСД «Дальний Восток» входят федеральные автодороги: «Амур» (Чита – Хабаровск), подъезд к Благовещенску от автодороги «Амур», подъезд к границе с КНР (село Джалинда) от автодороги «Лена». ФКУ Упрдор «Лена» отвечает за федеральную автомобильную дорогу «Лена».

При возникновении нештатных ситуаций амурчане могут звонить на телефон единой службы спасения 112 (набор со всех операторов мобильной связи и стационарных телефонов).

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#транспорт

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