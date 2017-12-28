Амурские дорожники разыскивают украденные с трассы мусорные контейнеры

На автомобильной дороге регионального значения Благовещенск – Свободный в ночь с 24 на 25 декабря украли четыре мусорных контейнера. Простояли они там 10 дней с момента установки. Амурчан просят обращаться к дорожникам в случае, если они найдут пропажу.

Объем контейнеров – 0,83 кубометра, стоят они 10 тысяч рублей каждый. «По просьбам амурчан мы заменили мусорные контейнеры на автобусных остановках большей вместимостью. Жители жаловались на оставленные вдоль обочин мешки с мусором. Уже фиксируем хищение. Эксплуатирующая организация, на содержании которой находится данный участок дороги, подала заявление в полицию», – рассказал начальник ГКУ «Амурупрадор» Александр Селин.

Дорожники обращаются к жителям области, к садоводам и участникам дорожного движения с просьбой – если им известно что-либо о местонахождении контейнеров, сообщить об этом в полицию или в службу контроля за ремонтом и содержанием автомобильных дорог ГКУ «Амурупрадор» по телефону: 8 (4162) 221-608.