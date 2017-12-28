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Амурские дорожники разыскивают украденные с трассы мусорные контейнеры

Амурские дорожники разыскивают украденные с трассы мусорные контейнеры

На автомобильной дороге регионального значения Благовещенск – Свободный в ночь с 24 на 25 декабря украли четыре мусорных контейнера. Простояли они там 10 дней с момента установки. Амурчан просят обращаться к дорожникам в случае, если они найдут пропажу.

Объем контейнеров – 0,83 кубометра, стоят они 10 тысяч рублей каждый. «По просьбам амурчан мы заменили мусорные контейнеры на автобусных остановках большей вместимостью. Жители жаловались на оставленные вдоль обочин мешки с мусором. Уже фиксируем хищение. Эксплуатирующая организация, на содержании которой находится данный участок дороги, подала заявление в полицию», – рассказал начальник ГКУ «Амурупрадор» Александр Селин.

Дорожники обращаются к жителям области, к садоводам и участникам дорожного движения с просьбой – если им известно что-либо о местонахождении контейнеров, сообщить об этом в полицию или в службу контроля за ремонтом и содержанием автомобильных дорог ГКУ «Амурупрадор» по телефону: 8 (4162) 221-608.

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#ЖКХ #происшествия

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Комментарии
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  • kwazar.777782

    kwazar.777782
    9 часов назад

    Что за люди! Надеюсь, заявление в полицию направлено

  • AmurLand

    AmurLand
    7 часов назад

    Воровство контейнеров, как лакмусовая бумажка отражает безысходность общества смотрящего через призму идиотизма нашего горизонта событий.

    ЗЫ. Контейнеры нужны, жаль что их украли. надеюсь хулиганов найдут

  • Oldlord

    Oldlord
    7 часов назад

    AmurLand

    ЗЫ. Контейнеры нужны, жаль что их украли. надеюсь хулиганов найдут



    Это не хулиганы.

    Это воры!

    Поднять зарплаты надо, как министрам, чтобы не воровали!

  • tankist btb

    tankist btb
    4 часа назад

    а руки рубить не пробывали? очень эффективное средство для воров

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