Для Циолковского хотят отменить статус закрытого города

Для города Циолковский Амурской области планируют упразднить статус закрытого административно-территориального образования с целью привлечения инвесторов и туристов, сообщается в официальном докладе о комплексном развитии регионов Дальнего Востока. В городе об этом ничего не слышали, но информации не обрадовались.

Упразднить закрытый статус города необходимо для реализации инновационного и туристического потенциала Циолковского, говорится в докладе.

Планируется, что с учетом программы развития Восточного Циолковский может стать центром развития аэрокосмических технологий и производств, а также местом паломничества сотен тысяч туристов. Среди предпосылок для развития туристического направления называют соседство с густонаселенным Китаем. Говорится, что ежегодно Амурскую область посещают свыше 300 тысяч граждан КНР.

О перспективах лишиться статуса закрытого образования в самом Циолковском впервые услышали от журналиста Амур.инфо. Для чиновников местной администрации информация об этом стала неожиданной и совершенно их не обрадовала.

«Мы первый раз слышим об этом. В соответствии с 519 постановлением правительства РФ, которое как раз регламентирует особый режим пребывания в ЗАТО, у нас здесь контролируемые и запретные зоны. И поэтому мы считаем, что статус ЗАТО упразднен быть не может. Все космодромы России имеют статус закрытого территориального образования. Вы представляете, что такое свободный доступ на территорию ЗАТО? Любой заехал и пошел к стартовому комплексу, техническому комплексу, к запретным объектам. Ну не знаю, как так-то? Все будут гулять возле объектов повышенной опасности вдобавок», – прокомментировал Андрей Коростиенко, врио главы Циолковского.

На сегодняшний день попасть в Циолковский можно только по спецпропускам. Это касается даже тех, кто прописан в городе, рассказали в местной администрации. Для жителей с постоянной пропиской пропуск выдается на 4 года, с временной пропиской – на год, все остальные могут находиться на территории максимум 10 дней с временным пропуском. Для его получения необходимо обратиться в бюро пропусков перед КПП города.

«Заявка согласовывается с администрацией ЗАТО, с УФСБ России по Амурской области и с госкорпорацией "Роскосмос". И только после этого, если все согласовывают, там указывается с какой целью, куда едут, только тогда выдают временный пропуск», – пояснили в администрации ЗАТО.

Иностранцы должны согласовывать пребывание в городе во всех службах уже на федеральном уровне. И в администрации Циолковского не верят, что когда-нибудь все желающие смогут свободно приезжать в город.

В докладе также озвучены следующие перспективы развития: разработка программы развития сектора исследований/разработок и обслуживающих производств, создание необходимой для них научной и промышленной инфраструктуры; разработка проекта туристического центра космодрома Восточный, привлечение инвесторов в целях его реализации на основе частно-государственного партнерства; создание транспортной инфраструктуры Циолковского, обеспечивающей его доступность для иностранных туристов, включая строительство международного аэропорта; создание территории опережающего развития «Циолковский» в целях поддержки инвестиционных проектов в области туризма, космических технологий и услуг.

В качестве примера приводится аэрокосмический кластер «Мыс Канаверал» в штате Флорида (США), куда, кроме стартового комплекса и центра управления полетами, входят исследовательский центр, индустриальный парк и туристический комплекс, который работает уже 50 лет, привлекает более 1,5 миллиона туристов ежегодно и приносит доход около 75 миллионов долларов в год.

Когда именно планируется упразднить статус ЗАТО для Циолковского, в программе не указано.