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28декабря
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сегодня, 11:24 0

Возить детей на старых автобусах можно еще полгода

Возить детей на старых автобусах можно еще полгода
Фото: rus.azattyq.org

Запрет на перевозку детей на старых автобусах, которым больше 10 лет, отложили на полгода. Возрастные ограничения к школьному транспорту вступят в силу не с 1 января 2018 года, как предполагалось ранее, а с 1 июля.

Ежедневно на автобусах до базовых школ Приамурья доставляют свыше семи тысяч учеников, сообщает пресс-служба областного минобра. Подвоз ребят осуществляется в 26 муниципальных образованиях области. За день машины, доставляющие детей в сельские школы, проходят более 10 тысяч километров. В настоящее время все они полностью соответствуют требованиям ГОСТ «Автобусы для перевозки детей», оснащены спутниковыми навигаторами и тахографами. Подключение к региональной навигационно-информационной системе также позволяет проводить мониторинг движения в режиме реального времени, а в случае чрезвычайной ситуации – связаться с МЧС.

Напомним, в начале декабря новые автобусы получили 11 амурских школ (в 2016 году в регион поступило восемь школьных автобусов). Министерством образования и науки области продолжается работа по обновлению школьных автопарков.

Для минимизации риска возникновения ДТП введены требования о включении при движении автобуса проблескового маячка желтого или оранжевого цвета. Кроме того, уточнены требования к стажу работы водителя транспортного средства категории D. Он должен быть не менее одного года.

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#дети #закон #транспорт #школа

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