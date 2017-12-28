Возить детей на старых автобусах можно еще полгода

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Ежедневно на автобусах до базовых школ Приамурья доставляют свыше семи тысяч учеников, сообщает пресс-служба областного минобра. Подвоз ребят осуществляется в 26 муниципальных образованиях области. За день машины, доставляющие детей в сельские школы, проходят более 10 тысяч километров. В настоящее время все они полностью соответствуют требованиям ГОСТ «Автобусы для перевозки детей», оснащены спутниковыми навигаторами и тахографами. Подключение к региональной навигационно-информационной системе также позволяет проводить мониторинг движения в режиме реального времени, а в случае чрезвычайной ситуации – связаться с МЧС.

Напомним, в начале декабря новые автобусы получили 11 амурских школ (в 2016 году в регион поступило восемь школьных автобусов). Министерством образования и науки области продолжается работа по обновлению школьных автопарков.

Для минимизации риска возникновения ДТП введены требования о включении при движении автобуса проблескового маячка желтого или оранжевого цвета. Кроме того, уточнены требования к стажу работы водителя транспортного средства категории D. Он должен быть не менее одного года.