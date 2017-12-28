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Благовещенцы запустили серию роликов про Дедов Морозов-грабителей

Благовещенцы запустили серию роликов про Дедов Морозов-грабителей

Банда людей, похожих на Дедов Морозов, совершила серию дерзких ограблений в Благовещенске. Группа жителей города решила сделать веселый и немного хулиганский видеопроект – в Сети появились уже два видео, на которых Деды Морозы грабят сначала спортивный магазин, а затем – точку по продаже новогодних елок.

Один из участников проекта Вадим Ветохин рассказал: все началось с того, что два тренера решили повеселиться. «Ничего глобального в этом нет, – пояснил Вадим. – У меня есть праздничное агентство. И снять видео мы сначала решили в целях рекламы, но в итоге получился больше прикол».

В первом видеоролике двое мужчин в костюмах Дедов Морозов зашли в спортивный магазин, набрали полный мешок товара и убежали. Второй ролик гораздо более сложный: грабители используют муляжи оружия, машины и даже журналистов и полицейских.

«Думаю, до Нового года мы еще ролик снимем, – рассказал Вадим, но не признался, что или кого ограбят Деды Морозы. – Если честно, у нас всё делается непредсказуемо. Можем на ходу поменять идею».

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#интернет #юмор

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Комментарии
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  • Пит-стоп

    Пит-стоп
    5 минут назад

    Даже из ДМ уже бандитов слепили. Рашка

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