В Свободном организовали городской общественный совет

Фото: пресс-служба Свободного

27 декабря прошло первое заседание общественного совета в Свободном. Новое объединение приняло свой устав и выбрало председателя. Главная цель совета – стать помощником в организации успешной коммуникации между горожанами и органами местного самоуправления.

В совет свободненского муниципального образования вошли десять человек: начальник управления социальной защиты населения Тамара Музыченко, жители города Ольга Бурдченкова и Любовь Грищенко, индивидуальный предприниматель Наталья Удалова, председатель совета ветеранов Нина Ларина, директор свободненской образцовой автошколы ДОСААФ Сергей Яцух, заведующий терапевтического отделения железнодорожной поликлиники Александра Ким, главврач свободненской городской поликлиники Ирина Юдина, заместитель директора по учебно-воспитательной работе школы № 1 Лариса Лискина и атаман свободненского станичного казачьего общества Юрий Бутаков.

«Здесь присутствуют люди, к которым люди относятся с уважением, каждый из вас не раз присутствовал на встречах с главой города и на сессиях совета народных депутатов города, и вы знаете, какое развитие ждет наш город. Поэтому роль нашего общественного совета в том, чтобы основные документы, принимаемые на местном уровне и касающиеся развития города и улучшения качества жизни в нем, были рассмотрены и нами, – рассказала председатель городского общественного совета Тамара Музыченко. – Мы будем приглашать на наши заседания главу города и других представителей и экспертов. Мы будем рассматривать и исполнение городского бюджета. Люди будут высказывать нам свои идеи и мнения. И мы с вами будем все это аккумулировать и давать рекомендации к рассмотрению для органов местного самоуправления».

На первом заседании общественного совета были определены его цели и задачи, принят устав. Встречаться на заседаниях члены созданного объединения будут не реже одного раза в квартал. План работы совета на год его председатель подготовит в начале 2018 года, сообщает пресс-служба администрации Свободного.