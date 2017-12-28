Амурская область вошла в число лидеров по росту инвестиций

В этом же списке регионов, где рост составил 40 процентов, Архангельская, Вологодская, Калининградская области, Ленинградская область, Мурманская, Тульская область, Якутия, Кабардино-Балкария, Ямало-Ненецкий округ. Улучшение инвестиционного климата в регионах России является не только экономической, но и политической задачей, отметил Путин. Повышение инвестиционной привлекательности регионов РФ он назвал одним из ключевых направлений работы, так как это ведет к запуску новых производств, созданию новых рабочих мест и повышению доходов граждан.

Вместе с этим президент РФ поручил правительству и Агентству стратегических инициатив совершенствовать рейтинг инвестклимата в регионах, а также призвал субъекты Федерации ежедневно работать над улучшением условий.

«Рейтинг – это еще один шаг к большей прозрачности государственного управления, к повышению ответственности власти перед обществом и гражданами. Он уже стал хорошим стимулом для регионов. Добиваться прогресса, работать над своей инвестиционной и управленческой конкурентоспособностью нужно постоянно и ежедневно. Прошу Агентство стратегических инициатив вместе с правительством и деловыми объединениями продолжить эту работу, развивать и совершенствовать национальный рейтинг состояния инвестиционного климата», – сказал Путин.

Глава государства напомнил, что в январе текущего года на основе наиболее успешного регионального опыта были утверждены 12 целевых моделей по упрощению ведения бизнеса по таким направлениям, как землеотвод, получение разрешений на строительство, подключение к технологическим сетям.

«Мы договорились внедрить целевые модели до конца текущего года. Давайте сегодня тоже обсудим, как продвигается эта работа. Прошу губернаторов высказываться, что уже получилось сделать, и с какими трудностями приходится сталкиваться на практике», – отметил президент.

По его словам, в стране сложилась группа регионов-лидеров, которые задают высокие стандарты в инвестиционной сфере. Среди них он назвал Татарстан, Чувашию, Тульскую, Калужскую, Тюменскую и Ульяновскую области, Краснодарский край. При этом, как отметил Путин, в течение 2017 года укрепили свои позиции дальневосточные регионы: Хабаровский край и Амурская область.

«У нас действительно наблюдается рост инвестиционной привлекательности. На территории региона реализуются крупные проекты, которые дают рост экономики, – прокомментировал губернатор Александр Козлов. – Большая работа совместно с налоговой инспекцией, надзорными органами, энергетиками проведена по снижению процедурных вопросов и их нагрузки на развитие малого и среднего бизнеса. В этом мы достигли самых лучших показателей по Дальневосточному федеральному округу. Такая же ситуация у нас по постановке на кадастровый учёт объектов недвижимости, и по многим другим направлениям, которые способствуют развитию предпринимательства».

Глава Приамурья подчеркнул, что эти вопросы будут находиться на особом контроле. Александр Козлов поддерживает предложение Министра экономического развития РФ о создании единого центра мониторинга и устранения нормативных и регуляторных ограничений для бизнеса, где будут принимать идеи от регионов.

«Это хорошее, нужное, своевременное предложение. Мы им обязательно воспользуемся. У нас много оценок текущего законодательства. И мы вместе с предпринимательским сообществом будем готовы предоставить в Минэкономразвития РФ свои инициативы для устранения ограничителей, которые мешают развиваться бизнесу», – сказал глава Приамурья.

«Значительный рост в Амурской области произошел благодаря реализации в регионе крупнейших инвестиционных проектов: Сила Сибири, ГПЗ, расширения активности резидентов ТОР, сдана первая очередь завода МЭЗ и ведется строительство 2 очереди. Из девяти резидентов три появилось в 2017 году. Создано Агентство по привлечению инвестиций, расширяется инвестиционный портфель. Новые проекты области – это порядка 1,5 триллионов рублей и более 6 тысяч рабочих мест. Развитие крупных проектов стимулирует развитие смежных производств, повышает активность среднего и мелкого бизнеса», – отметила министр экономического развития Амурской области Светлана Балова.