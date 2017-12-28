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Гость «Эха Москвы в Благовещенске»: тренер по легкой атлетике

Гость «Эха Москвы в Благовещенске»: тренер по легкой атлетике

28 декабря в полуденном эфире «Эха Москвы в Благовещенске» выйдет краеведческий радиосериал «Амурские волны». Тема выпуска: «Королева спорта – лёгкая атлетика». О её становлении и развитии в Амурской области, а также о том, что с ней происходит сегодня, поговорят с тренером по лёгкой атлетике, имеющим 55-летний спортивный стаж, Леонидом Блажко.

Ведущий: Михаил Митрофанов.

Также в дневном эфире будут говорить о совместном проекте Амурского медицинского колледжа и областного минздрава «Путь к здоровью». О целях и планах проекта расскажет гость студии – директор Амурского медицинского колледжа Евгений Пушкарев.

В вечернем эфире в студии будут работать Алексей Воскобойников и Михаил Митрофанов.

«Эхо Москвы в Благовещенске» вещает на волне 101.5 FM. Радиослушатели могут задать гостям студии свои вопросы или принять участие в обсуждении тем по телефону прямого эфира (4162) 31-101-5 или, отправив сообщение в WhatsApp на номер +7-965-671-101-5. Также можно предложить свои темы для обсуждения, позвонив в редакцию «Эха Москвы в Благовещенске» по номеру (4162) 333-001 или написав в WhatsApp по номеру +7-965-671-101-5.

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