Порывы ветра до 11 метров в секунду: прогноз погоды в Приамурье на 28 декабря

Фото: LuxFon.com

В Амурской области 28 декабря будет малооблачно, осадков не ожидается. Северо-западный ветер разгонится до 2-7 метров в секунду, местами усиливаясь до 11 метров в секунду. Температура составит минус 12…17 градусов, на севере – минус 15…20 градусов, местами – минус 22…27.

В Благовещенске рано утром было 20 градусов мороза, западный ветер дул со скоростью 3-6 метров в секунду. В течение дня в городе будет малооблачно, без осадков. Северо-западный ветер наберет скорость 6-11 метров в секунду. Термометры покажут 13…15 градусов ниже нуля, сообщает Амурский гидрометцентр.

Просмотров всего: 125

#погода

распечатать

Екатерина PL