Шпингалеты и болты: склад из железных предметов нашли врачи в желудке пенсионерки: обзор прессы

Фото: misanec.ru

Пресса пишет о том, что в США пробовали потушить Солнце; арестован водитель сотрудника ФСБ, связанного с Захарченко, а также рассказывает об оленихе, которая привела в магазин за шоколадом своих оленят. Эти и другие новости включил в обзор ведущий «Авторадио-Благовещенск» Павел Савинкин.

Вам статья

В «Российской газете» сегодня об аресте водителя семьи сотрудника ФСБ Сенина. Этот самый Сенин был посредником при передаче взятки в размере 800 тысяч долларов от владельца ресторана «Ля Маре» через генерала полиции тому самому полковнику Захарченко, в квартире сестры которого случайно нашли несколько тонн денег. Ход событий понятен, или без бутылки, как говорят, не разберетесь?

Но я продолжу. Чекист Сенин поехал пообедать и больше на работе не появился. Пропал. Растворился. С горячим сердцем и холодной головой. В лучших традициях жанра. А под раздачу попал его водитель, о ком, собственно, и речь в заметке. Должен же кто-то становиться стрелочником. Ну или – чтобы понятнее – козлом отпущения.

Полный абзац

Поскольку статьи о коррупции, точнее, о так называемой борьбе с ней, равно как и статьи о так называемых выборах, вызывают чувство неловкости, переключусь на науку. Вот, к примеру, о чем прочел в «Панораме». Ученые из США провели занятное исследование и выяснили, что произойдет, если на сутки потухнет Солнце. Применив компьютерное моделирование, они узнали, что уже через 6-9 минут после затухания главной звезды на Земле возникнет абсолютная тьма. Растения не смогут вырабатывать кислород. Поверхность земного шара составит всего 5-7 градусов, вследствие чего начнутся серьезные перебои с энерго- и водоснабжением. В таких условиях долго смогут существовать лишь морские жители, а вот обитатели суши очень скоро погибнут. Кроме, разумеется, тех, у кого будет запас дров.

Я только не понял: солнце через сутки всё-таки включилось или уже всё, полный абзац?

Очень интересно

«Амурская правда» сегодня подводит итоги года. На ее страницах – перечень главных событий, свидетелями которых стали амурчане. Здесь и об уходе под воду «Силы Сибири», и о рекордном урожае сои, и о рождении дочери у губернатора.

Еще я с удовольствием прочел трогательные заметки о домашних питомцах-собаках, которые живут у сотрудников «Амурки». В частности, пишут, что Илья Кутырёв – авторитет в доме. Его признают и пёс, и супруга. Пёс, например, никогда не прыгнет в хозяйскую постель.

А еще говорится, что вчера 120 белогорских школьников, встречая в своём учебном заведении первых лиц города, надели колпаки Санта-Клауса. Наверное, еще и пели песню про Jingle Bells.

Оп-паньки

Попал под руку еженедельник «Моя семья» – давненько не читал его. Всё больше о властях говорил да о коррупции. Что, впрочем, одно и то же. А тут раскрыл газету – бах! – а там про то, как в Бурятии врачи обнаружили в желудке 74-летней пенсионерки 152 железных предмета.

Вообще-то, бабульку привезли в больницу с жалобой на боли в спине. Сделали блокаду, приготовились отпустить домой, но сначала измерили температуру, которая оказалась повышенной. Начали искать причину, сделали гастроскопию и тут обнаружили в ее желудке «склад» с дверными шпингалетами, шурупами, болтами, гайками, серебряной цепочкой 925 пробы, гвоздями и даже отрезками арматуры длиной до 15 сантиметров. Они уже начали окисляться, то есть находились внутри длительное время.

После операции выяснилось, что стенки желудка в полном порядке и угрозы для жизни и здоровья пациентки больше нет. Пенсионерку перевели в отделение реанимации и интенсивной терапии. Теперь все думают, как старушка дошла до жизни такой: вроде бы и пенсия, как у всех, на сухари хватает.

На посошок

Напоследок симпатичная информация, прочитанная мною в «Мире новостей». В ней говорится о том, как в американском штате Колорадо олениха некоторое время ходила кругами вокруг магазина на заправке, а потом собралась с духом и вошла внутрь. Несколько оторопевшая (мягко говоря) от этого визита продавщица, опасаясь за сохранность товара, выманила из помещения зверя шоколадкой.

Каково же было ее удивление, когда олениха через несколько минут вернулась, но уже с оленятами. Малыши жалобно вздыхали и просительно смотрели на женщину. Пришлось угощать шоколадом и их.