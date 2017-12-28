В Роскосмосе назвали ответственных за нештатный запуск с Восточного

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Выводы аварийной комиссии по аварийному запуску с космодрома Восточный 28 ноября 2017 года озвучили в Роскосмосе. Причиной нештатной ситуации назвали несовершенство алгоритмов программного обеспечения системы управления разгонного блока «Фрегат» и назвали имена ответственных.

«Аварийная комиссия отметила, что расчеты баллистических траекторий были проведены без отступления от порядка, регламентируемого действующими нормативными документами. Поскольку порядок баллистических расчетов и порядок их проверки не предусматривали использование отдельных параметров углового движения, некорректность алгоритма системы управления разгонного блока "Фрегат" не была обнаружена», – сообщили в пресс-службе Роскосмоса.

Члены комиссии проанализировали подготовку к запуску и действия руководителей направлений и пришли к выводу, что организации-разработчики не уделили должного внимания анализу возможных причин и последствий потенциальных несоответствий, которые связаны с особенностями запуска разгонного блока «Фрегат» в составе ракеты-носителя «Союз» с космодрома Восточный.

«Не в должной степени были выполнены требования нормативных документов в части проведения анализа возможных отказов и критичности их последствий», – пришли к заключению в комиссии.

Должным образом не проконтролировали работы и должностные лица госкорпорации «Роскосмос» и головные предприятия-разработчики, отвечающие за создание космического комплекса и его составных частей. Все это в совокупности и привело, по мнению членов комиссии, к нештатному завершению миссии.

В итоге аварийная комиссия рекомендовала сделать выговоры за ненадлежащее исполнение обязанностей руководителям: исполнительному директору Роскосмоса по средствам выведения и эксплуатации наземной космической инфраструктуры Андрею Мазурину, директору департамента обеспечения качества и надежности Роскосмоса Виктору Чапоргину, генеральному директору ФГУП «ЦНИИмаш» Олегу Горшкову, генеральному директору АО «РКЦ «Прогресс» Александру Кирилину, генеральному директору ФГУП «НПО им. Лавочкина» Сергею Лемешевскому, генеральному директору ФГУП «НПЦАП им. Пилюгина» Ефиму Межирицкому и генеральному директору АО «Корпорация ВНИИЭМ» Леониду Макриденко.

По выявленным причинам комиссия определила системные меры и организационные мероприятия, реализация которых направлена на предотвращение в будущем аварийных ситуаций.

Второй пуск с космодрома Восточный 28 ноября признан аварийным. Ракета-носитель «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» не смогла вывести в космос гидрометеорологический спутник «Метеор-М» №2-1 и попутно 18 малых космических аппаратов. Помимо спутника «Бауманец-2», на орбиту должны были выйти 17 зарубежных спутников Германии, Канады, Норвегии, США, Японии и Швеции.

СМИ со ссылками на различные источники называли разные причины неудачи. Для анализа в Роскосмосе создали аварийную комиссию. 1 декабря она объявила, что наземные средства космодрома и совместный расчет отработали штатно, также нет замечаний к ракете «Союз-2.1б». Проблемы возникли на этапе работы разгонного блока.