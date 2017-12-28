Утраты 2017 года

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Провожая год 2017-й, редакция ИА «Амур.инфо» по традиции называет имена тех, кого не стало в этом году. Информация подготовлена на основе данных информационных агентств и материалов, опубликованных в течение года на Амур.инфо.

Январь

3 января скончался космонавт, Герой Советского Союза, заслуженный лётчик-испытатель СССР, президент международной ассоциации «Земля и космонавтика», полковник Игорь Волк. Ему было 79 лет.

8 января скончался народный артист Белоруссии, певец Александр Тиханович. Артисту было 64 года. С 1979 года он был участником ансамбля «Верасы». Играл на бас-гитаре и трубе, исполнял вокальные партии. 21 октября 2016 года он выступал в Благовещенске.

Февраль

4 февраля в возрасте 72 лет ушел из жизни народный артист РСФСР Георгий Тараторкин. Актер снялся более чем в 30 фильмах. Среди них – «Преступление и наказание», «Чисто английское убийство», «Маленькие трагедии», «24 часа». Георгий Тараторкин преподавал во ВГИКе, был секретарем Союза театральных деятелей России и президентом ассоциации «Золотая маска».

Актер дважды приезжал в Благовещенск на фестиваль «Амурская осень». Первый раз – в 2008 году со спектаклем «Самое дорогое – бесплатно». Тогда же он дал интервью программе «Простые вопросы». Второй раз актер приехал на фестиваль через год со спектаклем «Американские горки» и получил приз за лучшую мужскую роль.

8 февраля после продолжительной болезни скончался видеооператор Первого областного канала Игорь Карпов. Ему было 56 лет. Большую часть жизни Игорь проработал инженером на Сахалине, в Белоруссии. Оператором начал работать с 1999 года. Работал на Пятом канале, на «Амурской губернии» со дня её основания.

20 февраля, за день до своего 65-летия, в Нью-Йорке скоропостижно скончался постоянный представитель России при ООН Виталий Чуркин. Виталий Чуркин – выпускник МГИМО. На дипломатической работе он находился с 1974 года. Постоянным представителем России при ООН был назначен 8 апреля 2006 года.

22 февраля ушел из жизни актер российского и советского кино, народный артист РСФСР, лауреат Государственной премии России Алексей Петренко. Ему было 78 лет. Актер снялся почти в ста фильмах. Среди них: «Женитьба», «Сказ про то, как царь Петр Арапа женил», «Агония», «Утомленные солнцем-2», «Похороните меня за плинтусом», «Двенадцать». Артист дважды – в 2008 и 2010 годах – приезжал в Амурскую область на фестиваль «Амурская осень». В 2010 году он был гостем программы «Простые вопросы».

28 февраля в возрасте 69 лет умер двукратный олимпийский чемпион и девятикратный чемпион мира в составе сборной СССР по хоккею Владимир Петров. В основном спортсмен играл в московском ЦСКА в одной тройке с Борисом Михайловым и Валерием Харламовым.

Март

4 марта в Москве скончался экс-председатель правления ЗАО «Пассажирский порт АмурАССО» Владимир Сушков. Ему было 62 года.

22 марта в Эстонии в возрасте 69 лет жизни умер известный актёр Лембит Ульфсак. Он сыграл в таких фильмах, как «Легенда о Тиле», «Арабелла – дочь пирата», «Мэри Поппинс, до свидания», «ТАСС уполномочен заявить» и многих других.

Апрель

1 апреля умер классик советской и российской поэзии Евгений Евтушенко. Ему было 84 года. Евгений Евтушенко известен и как прозаик, актер, режиссер, публицист. В 1963 году был номинирован на Нобелевскую премию по литературе. Он автор более 150 книг, которые переведены на многие языки мира. 1 июля 2015 года Евгений Евтушенко выступил в Благовещенске перед амурскими зрителями. Перед концертом он дал интервью программе «Простые вопросы» на «Альфа-канале».

2 апреля в Одессе скончался украинский актёр Сергей Олех – участник популярных проектов «Маски-шоу», «Джентльмен-шоу», «Голые и смешные». Ему был 51 год.

4 апреля в Благовещенске ушел из жизни известный в Амурской области врач Юрий Ландышев. Юрию Сергеевичу было 89 лет.

8 апреля в возрасте 85 лет ушел из жизни советский космонавт, дважды Герой Советского Союза Георгий Гречко.

Май

1 мая в Люксембурге в возрасте 92 лет умер советский писатель, автор многочисленных книг для детей и юношества Анатолий Алексин. Алексину принадлежат такие повести, рассказы и романы для детей, как «Коля пишет Оле, Оля пишет Коле», «А тем временем где-то», «В стране вечных каникул» и многие другие. В 1974 году Анатолий Георгиевич был удостоен Государственной премии РСФСР имени Крупской за пьесы «Звоните и приезжайте» и «Обратный адрес». Государственную премию СССР за повести «Действующие лица и исполнители», «Позавчера и послезавтра», «Третий в пятом ряду», «Безумная Евдокия» он получил в 1978 году.

16 мая в США скончался популярный советский, российский, американский актёр и режиссёр, заслуженный артист РСФСР актёр Олег Видов. Ему было 73 года. Особенно советским зрителям Видов запомнился по работе в таких фильмах, как «Всадник без головы», «Я шагаю по Москве», «Обыкновенное чудо» (первая экранизация), «Сказка о царе Салтане», «Джентльмены удачи», «Легенда о Тиле».

17 мая в Благовещенске в возрасте 61 года умер известный не только в России, но и за рубежом народный художник РФ, автор направления «Оконопись» Александр Тихомиров. Он был членом-корреспондентом Российской академии художеств, членом Творческого союза художников России, председателем правления АРОО «Творческий союз художников России», вице-президентом Академии художеств мира «Новая Эра», профессором БГПУ, кавалером ордена Дружбы, обладателем ордена Русской православной церкви Преподобного Андрея Рублева III степени, кавалером ордена «Благотворение» III степени, почетным гражданином города Благовещенска.

27 мая ушел из жизни почетный гражданин Благовещенска, заслуженный строитель Амурской области Владимир Деревянко. Ему было 79 лет. Под руководством Владимира Михайловича в областной столице построены самые крупные здания и сооружения: кинотеатр «Россия» (ныне киноцентр «Благовещенск»), стадион «Амур», завод «Амурэлектроприбор», кондитерская фабрика «Зея», гостиницы «Юбилейная», «Дружба», «Зея», православный собор и т.д.

Июнь

15 июня умер Алексей Владимирович Баталов. Ему было 88 лет. Алексей Баталов – советский и российский актер театра и кино, режиссер, сценарист, педагог и общественный деятель. Народный артист СССР, Герой Социалистического Труда, лауреат Государственной премии СССР, лауреат Государственной премии РСФСР имени братьев Васильевых. С 1975 года Алексей Баталов преподавал во ВГИКе на кафедре актерского мастерства.

Снимался в таких фильмах, как «Дело Румянцева», «Летят журавли», «Дорогой мой человек», «Звезда пленительного счастья», «Бег», «Три толстяка», «Москва слезам не верит» и других.

29 июня скончался бывший солист популярного российского бойбенда «Иванушки International» Олег Яковлев. Артисту было 47 лет. Когда Игорь Сорин покинул группу, Олег стал её полноправным солистом. В 2013 году он решил заняться сольной карьерой.

Июль

4 июля в возрасте 98 лет скончался Даниил Гранин – русский писатель, киносценарист, общественный деятель, участник Великой Отечественной войны, Герой Социалистического Труда, лауреат Государственных премий и премии президента РФ, Даниил Гранин – признанный классик русской литературы. Среди его работ – романы «Искатели», «Иду на грозу», «Картина», повести и рассказы «Собственное мнение», «Место для памятника», «Неизвестный человек».

9 июля не стало известного российского художника-живописца, основателя и ректора Российской академии живописи, ваяния и зодчества, народного художника СССР Ильи Глазунова. Мастер скончался в Москве в возрасте 87 лет.

12 июля скончалась известная советская певица, профессор РАТИ Тамара Миансарова. Ей было 86 лет. Известность Миансаровой принесло исполнение таких популярных песен, как «Чёрный кот», «Пусть всегда будет солнце», «Летка-енка», «Рыжик», «Давай никогда не ссориться», «Топ-топ», «Золотой ключик», «Глаза на песке» и другие.

15 июля умер артист Владимир Толоконников. Ему было 74 года. В послужном списке Толоконникова более 60 кинокартин и сериалов. Однако наибольшую известность ему принесла роль Полиграфа Полиграфовича Шарикова в фильме Владимира Бортко «Собачье сердце» по одноименной повести Михаила Булгакова. Также зрителям Толоконников известен по фильмам «Кошкодав Сильвер», «Облако-рай», «Хоттабыч».

Август

16 августа умерла режиссер, актриса, сценарист, заслуженная артистка России, народная артистка России Вера Глаголева. Ей был 61 год. На 7-м кинофестивале «Амурская осень» в 2009 году ее фильм «Одна война» получил призы за лучшую женскую роль, за лучшую работу оператора, за лучший актерский ансамбль, а также приз зрительских симпатий.

В 2014 году Вере Витальевне вручили гран-при «Амурской осени» за фильм «Две женщины». В 2016-м она была председателем кинематографического жюри амурского фестиваля.

Сентябрь

10 сентября в возрасте 75 лет скончался известный в Приамурье аграрий, депутат нескольких созывов законодательной власти региона Геннадий Иванов. Он был депутатом Амурского областного собрания первого созыва, Амурского областного Совета народных депутатов второго, третьего и четвертого созывов. В 2008 году его избрали депутатом Законодательного собрания Амурской области пятого созыва. Геннадий Иванов возглавлял комитет по вопросам природопользования и экологии.

19 сентября скончался народный артист СССР, выдающийся грузинский и российский оперный певец, солист Большого театра Зураб Соткилава. Ему было 80 лет.

27 сентября в возрасте 91 года умер основатель Playboy, медиамагнат Хью Хефнер.

Октябрь

9 октября скончался Аллан Чумак, телевизионный целитель. Ему было 82 года. Известность как экстрасенс Аллан Чумак приобрел в конце 80-х годов прошлого века.

15 октября в возрасте 47 лет скоропостижно умер актер Дмитрий Марьянов. Он начал сниматься в кино с детства, став известным после главной роли в кинофильме «Выше радуги». Он входил в состав труппы театра «Ленком», играл в спектаклях «Юнона и Авось», «Безумный день, или Женитьба Фигаро». Актер сотрудничал с «Квартетом-И». Снялся в фильмах «День радио», «Бальзаковский возраст, или Все мужики сво…», «Черный город», «Дорогая Елена Сергеевна», «Любовь» и других. Артист приезжал в Благовещенск на фестиваль театра и кино в 2016 году. Спектакль «Друзья» с его участием имел большой успех у зрителей и получил главный приз. Ждали Дмитрия Марьянова в Благовещенске и 3 ноября. Он должен был выйти на сцену ОКЦ в антрепризе «Нереальное шоу». Но не случилось...

Ноябрь

10 ноября ушел из жизни писатель Михаил Задорнов. Он написал более десяти книг в жанре лирических и сатирических рассказов, путевых заметок, очерков и был очень популярен у россиян как артист. На его концертах и выступлениях всегда были аншлаги.

20 ноября ушел из жизни Василий Михайлович Ступников, профессор, кандидат исторических наук, в прошлом – ректор Благовещенского государственного пединститута, а затем и университета. Ему было 88 лет. Василий Ступников отдал вузу более 50 лет, 12 из которых – с 1987 по 1999 – занимал должность ректора. Благодаря его инициативе пединститут обрел статус университета. В 2007 году Василий Михайлович Ступников получил звание почетного жителя Благовещенска.

22 ноября известный оперный певец Дмитрий Хворостовский скончался в возрасте 55 лет. Он лауреат Государственной премии РСФСР имени Глинки в 1991 году, заслуженный артист РСФСР и народный артист России, кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством» IV степени. В репертуаре Хворостовского были партии в операх «Севильский цирюльник» Джоаккино Россини, «Травиата» Джузеппе Верди, «Иоланта» Петра Чайковского, а также романсы и песни военных лет. Он выступал в театрах по всему миру, среди которых Берлинская государственная опера, Королевский театр Ковент-Гарден в Лондоне, Метрополитен-опера в Нью-Йорке и «Новая Опера» в Москве.

6 сентября 2010 года Дмитрий Хворостовский дал единственный концерт в Благовещенске.

23 ноября скончался актер Николай Годовиков. Ему было 67 лет. На счету Николая Годовикова немало ролей в отечественных фильмах, таких как «Республика ШКИД», «Женя, Женечка и "катюша"», «Без мундира». Но огромную популярность актер получил после исполнения роли Петрухи в художественном фильме «Белое солнце пустыни», который вышел на экраны в 1970 году.

Декабрь

4 декабря ушел из жизни Сергей Орлов – член общественной палаты Амурской области, руководитель исторического проекта «Историческая память Приамурья». Благодаря ему в области удалось перезахоронить останки многих русских воинов, павших в Русско-японской войне.

9 декабря умер всеми любимый российский актер Леонид Броневой. Он ушел из жизни в возрасте 88 лет. Броневой работал в «Ленкоме» с 1988 года. В театре сыграл около 50 ролей.

В кино актер снимался с 1964 года, на его счету роли в 70 фильмах. Наибольшую популярность ему принесла роль шефа гестапо Генриха Мюллера в сериале Татьяны Лиозновой «Семнадцать мгновений весны». Запомнилась телезрителям и его роль Аркадия Велюрова в фильме режиссера Михаила Козакова «Покровские ворота». В 2007 году Броневой снялся в картине «Простые вещи» режиссера Алексея Попогребского. В 2008 году за участие в нем актер получил российскую премию «Ника» за лучшую мужскую роль второго плана.

25 декабря умер композитор, народный артист РСФСР Владимир Шаинский. Ему было 92 года. Это произошло 25 декабря в США. Владимир Яковлевич написал популярнейшие песни для детей и взрослых: «Дрозды», «Не плачь, девчонка», «Идет солдат по городу», «Песенка крокодила Гены», «Чунга-Чанга», «Травы, травы…», «АБВГДейка», «Веселая карусель», «Песня Шапокляк», «По секрету всему свету» и десятки других. Его музыка сопровождает многие мультфильмы, среди которых всеми любимые «Чебурашка», «Антошка», «Крошка Енот».