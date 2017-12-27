Музыкальный спектакль «Двенадцать месяцев» стал одним из самых массовых в ОКЦ (фото)

Общественно-культурный центр поставил музыкальный спектакль по известной сказке Самуила Маршака «Двенадцать месяцев». Новогодняя история стала одной из самых массовых – в праздничном представлении приняли участие более 100 человек.

«Двенадцать месяцев» собрали почти полный зал. В постановке приняли участие более 100 детей, занимающихся в творческих коллективах Общественно-культурного центра. Это студия художественной гимнастики «Грация», студия танца Traffik, цирковая студия «Фаворит», вокальная студия «Созвучие», а также театральная студия «Дебют».

«У нас очень красивые декорации. Герои попадают в сверкающий зимний лес, греются возле большого костра, у нас даже подснежники вырастают и распускаются. Эффект присутствия помогает создавать видео на большом экране и световое оборудование. Что до сюжета и игры актёров, то "Двенадцать месяцев" – это абсолютно семейный спектакль с настоящим волшебством», – рассказала сценарист и режиссёр постановки, руководитель театральной студии «Дебют» Елена Коломыцына.

Показ не стал премьерным. Впервые постановку показали в прошлом году, но и в этот раз музыкальный спектакль имел успех у зрителей. На него приезжали даже большими школьными классами.

Подробнее о музыкальном спектакле можно прочитать в рубрике Натальи Шлямовой «Культпросвет».