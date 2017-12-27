Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
27декабря
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 22:04 1

Амурских студентов учат трюковой акробатике

Амурских студентов учат трюковой акробатике

В Амурском колледже искусств и культуры студентов учат выполнять акробатические трюки и писать сценарии. На курсе социально-культурной деятельности ребята получают навыки организаторов представлений и исполнителей.

Трюковая акробатика включает в себя многочисленные псевдопощечины, падения, в том числе через стол и стул, и еще много чего на первый взгляд страшного. Студентов курса социально-культурной деятельности учат выдавать желаемое за действительное. Еще они должны быть пластичными, подтянутыми и, конечно, творческими. Организаторы социально-культурной деятельности обязаны обладать многими профессиональными навыками. Быть и автором театрализованных представлений, и исполнителем в одном лице.

«50 % у нас теории и 50 % практики. На втором курсе практики уже становится гораздо больше, и уже непосредственно летом мы выезжаем в дома культуры и школы, где работаем с детьми. Мы проводим с ними игровые программы, организуем концертные номера», – рассказывает студент 2 курса социально-культурной деятельности Амурского колледжа искусств и культуры Евгений Дегтярев.

Есть очная и заочная формы обучения. Принимают выпускников 9 и 11 классов. В Амурском колледже искусств и культуры готовят как к организационно-творческой деятельности, так и к исполнительской. Изучают массу дисциплин – от режиссуры и основ драматургии до грима и вокала. Все навыки студент должен показать в итоговой работе.

«Самостоятельно должны написать сценарий, но под руководством работников учреждения культуры и поставить, а также принять участие самим в этих мероприятиях. Одна из специфических особенностей – это написание сценария. Он должен быть оригинальным», – поясняет преподаватель режиссуры театрализованных представлений Амурского колледжа искусств и культуры Марина Гарнага.

Будущие выпускники имеют немалый опыт работы на сцене: они и концерты устраивают, и утренники проводят в учреждениях культуры. Большинство студентов после вручения дипломов стараются получить и высшее образование. Поступить в вуз с такой базой им не составляет труда.

Просмотров всего: 32

#культура #образование #ссузы

распечатать

Комментарии
Показать все (1) Обсудить на форуме
  • полазник

    полазник
    43 минуты назад

    ...а чо это у парня который на третьем фото явно сиськи под майкой как у бабы? тоже прием лицедейства?

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Культура

Музыкальный спектакль «Двенадцать месяцев» стал одним из самых массовых в ОКЦ (фото)
Культура

В Амурском колледже искусств и культуры учат музыкантов с 6 лет
Культура

Учиться хореографии в Амурский колледж культуры и искусства приезжают из соседних регионов
Культура 3

Умер композитор Владимир Шаинский, автор музыки к мультфильму «Крокодил Гена»