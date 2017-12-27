Амурских студентов учат трюковой акробатике

В Амурском колледже искусств и культуры студентов учат выполнять акробатические трюки и писать сценарии. На курсе социально-культурной деятельности ребята получают навыки организаторов представлений и исполнителей.

Трюковая акробатика включает в себя многочисленные псевдопощечины, падения, в том числе через стол и стул, и еще много чего на первый взгляд страшного. Студентов курса социально-культурной деятельности учат выдавать желаемое за действительное. Еще они должны быть пластичными, подтянутыми и, конечно, творческими. Организаторы социально-культурной деятельности обязаны обладать многими профессиональными навыками. Быть и автором театрализованных представлений, и исполнителем в одном лице.

«50 % у нас теории и 50 % практики. На втором курсе практики уже становится гораздо больше, и уже непосредственно летом мы выезжаем в дома культуры и школы, где работаем с детьми. Мы проводим с ними игровые программы, организуем концертные номера», – рассказывает студент 2 курса социально-культурной деятельности Амурского колледжа искусств и культуры Евгений Дегтярев.

Есть очная и заочная формы обучения. Принимают выпускников 9 и 11 классов. В Амурском колледже искусств и культуры готовят как к организационно-творческой деятельности, так и к исполнительской. Изучают массу дисциплин – от режиссуры и основ драматургии до грима и вокала. Все навыки студент должен показать в итоговой работе.

«Самостоятельно должны написать сценарий, но под руководством работников учреждения культуры и поставить, а также принять участие самим в этих мероприятиях. Одна из специфических особенностей – это написание сценария. Он должен быть оригинальным», – поясняет преподаватель режиссуры театрализованных представлений Амурского колледжа искусств и культуры Марина Гарнага.

Будущие выпускники имеют немалый опыт работы на сцене: они и концерты устраивают, и утренники проводят в учреждениях культуры. Большинство студентов после вручения дипломов стараются получить и высшее образование. Поступить в вуз с такой базой им не составляет труда.