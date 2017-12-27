Российское правительство опубликовало информацию о зарплатах министров

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Среднемесячные зарплаты в федеральных государственных органах, в том числе зарплаты большинства министров за 2016 год, опубликовал Минфин. Изменились ли зарплаты в 2017 году, сказать сложно – выплаты не индексировались, но министерствам разрешили в ограниченном масштабе использовать для дополнительных выплат работникам зарплатный фонд по вакантным должностям.

В 2016 году самая высокая зарплата была у министра финансов – 1,73 миллиона рублей в месяц. Если исходить из антикоррупционной декларации Антона Силуанова, на зарплату пришлось 22 % его дохода.

Министр экономического развития и министр энергетики получали на полмиллиона меньше – 1,27 миллиона и 1,16 миллиона рублей соответственно. Должность министра экономического развития до середины ноября отчетного 2016 года занимал Алексей Улюкаев, недавно осужденный за взятку.

Немногим меньше миллиона в прошлом году получали глава МЧС – 954 тысячи рублей – и министр промышленности и торговли – 921 тысячу рублей. Министры юстиции, спорта, иностранных дел, здравоохранения и образования также попали в десятку федеральных министров с самыми высокими зарплатами. Диапазон зарплат – от 497 до 634 тысяч рублей.

Нет в открытых данных Минфина информации по зарплатам в Минобороны, МВД, СВР и ФСБ. Не опубликована и информация о зарплате президента России.

Опубликовал Минфин и данные о командировочных расходах федеральных органов и расходах на содержание служебных автомобилей. Дороже всего обходятся командировки сотрудников центрального аппарата правительства. При зарубежных поездках их суточные составляют 270 тысяч рублей, а на проезд и проживание выделяется еще 700 тысяч рублей.