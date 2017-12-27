В Амурском колледже искусств и культуры учат музыкантов с 6 лет

На музыкальном отделении в Амурском колледже искусств и культуры студентов учат по четырем направлениям, но первые шаги в мир искусства делают даже не студенты, а дети с 6 лет. В учебном заведении работает детское направление.

Хоровой класс, актерское мастерство, игра на ложках, фольклорная хореография, оркестр – пять лет ребенок изучает все эти дисциплины и демонстрирует свои умения на сцене. В коллектив могут попасть дети от 6 до 14 лет. Главное требование – хотеть и любить петь.

«Мы опираемся на русскую традиционную культуру. Ставим обряды наши, обычаи. Раз мы живем в казачьем краю, значит, поем казачьи песни. У нас есть свои местные авторы. При этом мы поем не только народные песни, но и наши авторские», – рассказывает руководитель детского народно-хорового коллектива «Колокольчик» Амурского колледжа искусств и культуры Людмила Анспер.

В репертуаре, который регулярно пополняется, свыше 130 песен. За 26 лет существования «Колокольчик» не раз становился лауреатом областных, всероссийских и международных фестивалей. Коллектив даже имеет знак качества национального совета социальной информации.

На музыкальном отделении студентов обучают по четырем направлениям. К примеру, теория музыки – только с виду кажется, что на занятиях одни учебники, непонятные знаки и слова. В реальности у теоретиков творческая жизнь, не менее яркая, чем у исполнителей. Ребята участвуют во всевозможных конкурсах и фестивалях. У обладателя такого диплома отличные перспективы трудоустройства.

«В первую очередь мы можем быть преподавателями сольфеджио, музыкальной литературы, теории. Также мы можем быть организаторами просветительской деятельности. Также это возможность проявлять себя на сцене. Еще мы можем проявлять себя как музыкальные журналисты или критики», – говорит студентка 3 курса музыкального отделения Амурского колледжа искусств и культуры Дарья Еремеева.

Лучшие голоса в вокальном искусстве – это будущие артисты оперы или театра музыкальной комедии. Эстрадников готовят к исполнительской, педагогической миссии и даже роли руководителя вокальных или инструментальных коллективов.

«Добиться профессиональных навыков и уметь профессионально себя позиционировать, можно только владея комплексом знаний. Это и сольфеджио, и музыкальная литература, и знание инструмента, а также актерское мастерство, сценическая речь и многие другие предметы», – считает студентка 4 курса музыкального отделения Амурского колледжа искусств и культуры Дарья Трубникова.

Преподаватели признаются, что развиваются вместе со студентами. Заряжает педагогов юношеский задор и стремление к новому.

«Сами студенты просят петь уже сложные произведения, многоголосные. И на английском языке, конечно же, так как мы поем джазовые стандарты», – рассказывает руководитель вокально-эстрадного ансамбля «Микст» Амурского колледжа искусств и культуры Татьяна Гусаим.

Фортепиано, духовые, ударные, струнные и народные – четвертая специальность в колледже представлена огромным набором инструментов, обучаться на которых всегда много желающих. Выпускаются на этом направлении и преподаватели, и исполнители. Будущим абитуриентам осталось только сделать выбор.