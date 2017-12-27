За взятку в миллион рублей арестовали подрядчика космодрома Восточный

Фото пресс-службы следственного комитета РФ

Руководителя одной из компаний, работавших на космодроме Восточный, отправил под стражу Благовещенский городской суд. Избрать арест в качестве меры пресечения ходатайствовал следователь амурского следственного управления.

Руководителя компании А. Варганова обвиняют в совершении преступления против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления. Преступление относится к категории особо тяжких – «Получение должностным лицом взятки в крупном размере». Уголовное дело возбудил отдел по расследованию особо важных дел Следственного управления СК России по Амурской области по материалам УФСБ России по Амурской области.

Из близкого к следствию источника известно, что компания занималась строительством. Размер взятки составил 1 миллион рублей.

На аресте Варганова в суде настаивали следователь и прокурор, обосновывая это тем, что обвиняемый может скрыться от органов предварительного следствия или разработать версии и убедить свидетелей в необходимости дачи заведомо ложных показаний, а также уничтожить доказательства. Обвиняемый и его защитник против заключения под стражу возражали и просили суд избрать более мягкую меру пресечения.

Изучив все материалы, судья счел ходатайство следствия обоснованным.

«Учитывая тяжесть преступления, в совершении которого обвиняется Варганов А.Ю., характер и степень его общественной опасности, обстоятельства преступления, первоначальную стадию расследования уголовного дела, у суда имеются достаточные основания полагать, что, оставаясь на свободе, Варганов А.Ю. может скрыться от органов предварительного следствия», – сообщили в пресс-службе Благовещенского городского суда.

В итоге по решению суда обвиняемого заключили под стражу на два месяца.

Максимальное наказание, которое грозит руководителю фирмы – лишение свободы на срок до 12 лет.