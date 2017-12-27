В последние дни 2017 года амурчанам начнут перечислять компенсации по ипотеке

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Жителям Приамурья – участникам программы льготного ипотечного кредитования – вскоре начнут перечислять компенсации. Предполагается, что этот процесс стартует в последние дни уходящего, 2017 года.

«Губернатором региона даны поручения правительству, в частности – министерству финансов и министерству социальной защиты, провести все необходимые мероприятия для того, чтобы начать выплаты участникам программы льготного ипотечного кредитования», – говорит зампред амурского правительства Ольга Лысенко.

В 2009 году власти региона запустили программу поддержки ипотечного кредитования. За 5 лет – с 2009 по 2014 годы – ее участниками стали около 6 тысяч жителей области. С 2013 года в обеспечении этой программы были перебои. Как сообщает пресс-служба правительства Амурской области, это связано с тем, что Приамурье восстанавливалось после масштабного наводнения.

«Надо отметить, что губернатор Александр Козлов неоднократно подчеркивал, что социальное направление в реализации бюджетной политики – приоритетное. Очередной шаг – погашение долгов перед участниками программы льготного ипотечного кредитования», – отмечает Ольга Лысенко.

На начало 2017 года в областном бюджете было предусмотрено 234 миллиона рублей для погашения задолженности по данному направлению. «В декабре этого года губернатором принято решение увеличить ассигнования на эти цели. На последней сессии заксобрания были доведены дополнительные лимиты по данной статье расходов. Мы получили более 100 миллионов рублей, – прокомментировала министр социальной защиты региона Наталья Киселева. – На уровне управлений соцзащиты городов и районов организована работа по сверке расчетных счетов граждан, на которые будут перечисляться деньги. Предварительную работу всю провели. Есть граждане, до которых не удалось дозвониться. В последние дни года выплаты активно начнутся и будут продолжены в I квартале 2018 года».

Сейчас задолженность есть перед чуть более чем двумя тысячами человек.

«Технические перебои с поступлением средств могут быть. Потому что сама процедура прохождения платежных счетов по системе соцзащиты, банковской системе занимает время. Но мы все выплаты произведем», – подчеркнула Ольга Лысенко.

В случае если компенсация участнику программы не поступила на расчетный счет, необходимо после новогодних праздников обратиться в рабочее время по телефонам 23-71-89 и 23-71-66 – для жителей Благовещенска. Жителям других городов и районов Приамурья следует обратиться по телефонам местных управлений соцзащиты, чтобы уточнить реквизиты расчетного счета.