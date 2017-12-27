«Кто сказал "гав"?»: собаки, которые спасают жизни и ловят преступников

Третий по счету сюжет предновогодней рубрики «Кто сказал "гав"?» повествует о служебных собаках. Корреспондент «Альфа-канала» узнала, какую службу несут четвероногие в пограничной службе, МЧС, полиции и что они должны уметь.

Собаки – постоянные напарники амурских пограничников. Круглый год сутки напролет они вместе стоят на посту. Весомое преимущество собак – их слух. Они слышат нарушителя на расстоянии до четырехсот метров, а главное – там, где пограничник не достанет злоумышленника, его схватит собака. И при этом неважно, что на пути – лед, вода или шуга. В этом году с помощью собак задержаны пять нарушителей госграницы.

«Это собака одного хозяина. То есть я кормлю ее, я гуляю, я занимаюсь, требую, я поощряю. Здесь как бы не я верх беру, а получается симбиоз, взаимовыгодные отношения. Самое главное тут – при неудачах не срываться на собаке, она может и обидеться. А некоторые собаки могут и агрессию затаить», – рассказал кинолог амурского пограничного управления ФСБ России Василий Лазицкий.

В пограничном управлении у каждой собаки есть профессия. Четвероногие разыскивают людей, ищут взрывчатку и наркотики, стоят в карауле, сторожат. Это собаки разных пород – фокстерьеры, московские сторожевые, спаниели. Но предпочтение отдают овчаркам – бельгийцам, немцам, восточно-европейцам.

«Овчарки легче поддаются дрессировке. Они показывают хорошие результаты по выносливости и по работе, по преданности хозяину. Сложность службы на границе заключается в том, что как собака, так и человек должны быть готовы работать в различной обстановке, в различных погодных условиях и днем, и ночью», – отметил сотрудник амурского пограничного управления ФСБ России Вячеслав Малышевский.

Поиск взрывчатки – профессия бельгийской овчарки Еджины. Ей пять лет, карьера в самом разгаре. До пенсии еще как минимум три года. Еджи – личная овчарка кинолога со стажем Натальи Кузнецовой. Майор полиции полжизни посвятила собакам.

«Собака всегда дисциплинирует. То есть когда ты куда-то выезжаешь на места происшествия, места осмотра, лишний раз стараются не предъявлять претензии, ведут себя более аккуратно. А вообще Еджи всегда спасает нюх. У нас с ней были случаи, когда я с ней гуляла, потеряла ключи. Потом с ней прошла, и мы эти ключи нашли. Собака привезена из Новосибирска из питомника. Специально для себя я выбирала такую, чтобы она была достаточно жесткая и мягкая в то же время. У неё очень интересный характер», – поделилась начальник отделения центра кинологической службы УМВД по Амурской области Наталья Кузнецова.

У амурских спасателей верные напарники – это лабрадоры. Они прекрасные пловцы и отличные нюхачи, способны учуять человека на расстоянии одного километра. Это как раз то, что нужно в их работе, если придется искать человека в лесу или под завалами.

Благовещенских четвероногих спасателей зовут Матильда, Зара и Джэм. Послужной список у них пока небольшой. Экстренные ситуации случаются редко.

«Выбирали собак по своему характеру, темпераменту. Мне вот больше лабрадоры подходят. Они более спокойные, не агрессивные, добродушные собаки. Я люблю животных, особенно собак. Это доставляет удовольствие. Можно сказать, собака – и мой рабочий инструмент, и мой друг. Я пользуюсь ее услугами – ищу людей, а она моими – я ей занимаюсь, играю, учимся работать вместе», – сказал начальник поисково-спасательного кинологического подразделения МЧС России по Амурской области Михаил Малаховский.

Готовить собак к службе начинают с первых месяцев жизни. Щенков социализируют, чтобы они не боялись людей, толпы, учат послушанию и базовым упражнениям. Приучают не бояться всех видов транспорта и выстрелов, чтобы собака стала настоящим напарником, с которым не страшно и в огонь, и в воду, и на высоту.