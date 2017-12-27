Руслан Медведев: итоги работы прокуратуры Амурской области

Прокурор Амурской области Руслан Медведев оценил удовлетворительно работу своего ведомства в уходящем году. В программе «Простые вопросы» он рассказал о борьбе с коррупцией, погашении долгов по зарплате, деле Веры Захаровой и поблагодарил общественность и СМИ за активное участие в деле аварии у ОКЦ.

В деле задержки зарплат амурчанам в 2017 году прокуроры выявили более 11 тысяч нарушений закона. По словам Руслана Федоровича – это слишком много. «Статистическая задолженность составляет порядка 40 миллионов рублей, – пояснил он. – У нереспондентов статистической отчетности – еще порядка 40 миллионов. В этом году погашено 1,2 миллиарда рублей долгов – это значительно больше, чем в прошлом году. Самая проблемная ситуация на космодроме Восточный: только ГВСУ № 6 должно строителям 34 миллиона рублей. Есть перспективы погашения этой задолженности до конца года».

Благодаря информации из Инстаграма губернатора Амурской области была проделана большая работа по проверке фактов поборов в детских садах и школах. Прокуратура выявила 65 нарушений. В основном они связаны с неправильной организацией добровольных сборов. «Главная проблема здесь – недостаточная осведомленность и правовая грамотность родителей, – считает Руслан Медведев. – Они либо не принимают участие в родительских собраниях, либо не вдумываются в суть принимаемых там решений. Образовательные учреждения могут собирать деньги. Но – собирать средства можно только добровольно, инициатива должна исходить от родителей».

Зато гораздо больше нарушений выявлено в коррупционном направлении. «Коррупционных преступлений в 2017 году прокуратурой выявлено ан 50 % больше, чем в прошлом, – рассказал прокурор области. – Существенно выросли и размеры взяток. 19 различных чиновников были уволены со своих постов по инициативе прокурора. 35 человек уже осуждены за совершение коррупционных преступлений».

Вспомнив резонансное дело о ДТП в районе ОКЦ, где был насмерть сбит молодой человек и сильно пострадала девушка, прокурор области поблагодарил общественность и журналистов за активную реакцию на первоначально мягкое гособвинение. «Я благодарен им за то, что они вовремя обратили внимание на проблемную позицию гособвинителя. Благодаря этой активности появились новые свидетели. Было принято решение о замене гособвинителя. В январе 2018 года судебное заседание продолжится», – рассказал он.

Не всё получилось у прокуратуры в деле об убийстве Веры Захаровой. «В данном случае у гособвинения была своя позиция, которую мы попытались донести до присяжных заседателей. Однако они, оценив представленные доказательства, не нашли оснований для вынесения обвинительного вердикта. Нам нужно вынести урок и повышать уровень гособвинения. Тем более что в 2018 году категория дел для рассмотрения присяжными значительно расширится. Но все же количество фактов незаконного привлечения к уголовной ответственности за 2017 год у нас снизилось в несколько раз. Поэтому говорить о провале системы еще преждевременно», – считает Руслан Медведев.

Он добавил, что точка в этом деле еще не поставлена – прокуратуре необходимо установить виновных лиц в убийстве школьницы.

Увидеть интервью С Русланом Медведевым можно в эфире благовещенской телекомпании «Альфа-канал» (ТНТ) в среду, 26 апреля, в 18:15 и в 20:35. Текстовая и видеоверсии будут доступны на сайте Амур.инфо в разделе «Простые вопросы».