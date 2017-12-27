Рубрика «Мой год» на «Альфа-канале»: корреспондент Елизавета Бедник

Чем запомнился уходящий год, рассказала корреспондент «Альфа-новостей» Елизавета Бедник. В рубрике «Мой год» она поведала о том, что заставляло ее удивляться и переживать, а также поделилась, в каких командировках приходилось бывать. Начался 2017-й для Елизаветы с происшествия.

Первый сюжет корреспондента был о башенном кране, который рухнул на жилой сектор в Благовещенске. Тогда из людей никто не пострадал, но неприятный осадок в виде сломанного забора у горожан остался. Затем съемочную группу вдохновили посленовогодние праздники. В преддверии Масленицы в гости на блины их поджидал Олег Семенец.

В апреле «Альфа-канал», в частности Елизавета, один из первых взял интервью у оправданного Александра Эндерса, которого встречали возле СИЗО. Там в ожидании решения суда он просидел почти два года.

Весной Елизавета убедилась, что лёд тронулся и вместе с оператором и амурскими пограничниками отправилась по речным просторам. Снарядили их по всем правилам, выдав спасательные жилеты. Работать буквально на плаву пришлось и в селе Верхнеблаговещенское. Там на огороды местных жителей хлынула большая вода.

Резиновые сапоги тогда не помогли – они оказались дырявыми. На этом водные процедуры не закончились. Вместе с инспекторами ГИМС корреспондент и оператор отправлялись в рейды по водоёмам в поисках нарушителей и уже самостоятельно проверяли пляжи.

«Запомнилось двухдневное путешествие в Норский заповедник. Добраться туда не легко – 7 часов на машине и 1,5 часа на лодке. Но это того стоило. А еще этот год мне запомнится дебютом в прямом эфире. Так мы работали во время благотворительного телемарафона "Крылья". Приятные события периодически сменялись проблемными и даже трагическими. Одно из таких – разбирательства в кадетском корпусе. Там сменилось руководство. Другое громкое дело завершилось в этом году – Матвея Бегезу, который убил человека возле ночного бара, приговорили к 13 годам лишения свободы. Мы стали свидетелями потасовки в зале судебного заседания», – рассказала Елизавета Бедник.

В конце года у Лизы было еще несколько дальних командировок. Одна из них – на Зейскую ГЭС и в Зейский заповедник. А ещё она снимала стресс в «расфигачечной», ходила в гости к енотам и кормила медведей в Ивановском доме природы.

В течение года журналист регулярно рассказывала, как идет строительство трансграничного моста через Амур и подъездной дороги, а еще вела репортажи с космодрома Восточный. Пуск 28 ноября был самым запоминающимся. С расстояния пары километров корреспондент увидела, как взлетает ракета.

«В 2017 году я сделала более 450 материалов. Большая часть из них – на социальные темы. Чуть меньше материалов о происшествиях. Затем идут сюжеты о сфере образования, а еще, конечно, экономика, культура и многое другое. И вот 2017-й практически позади. Но каждый день приносит новые события, в которых хочется разбираться и которыми хочется делиться со зрителями. Амурчанам в наступающем году я желаю только хороших новостей», – подытожила Елизавета.