Амурчане исполнили желания пациентов детского противотуберкулезного диспансера

Дед Мороз поздравил с Новым годом юных пациентов детского областного противотуберкулезного диспансера. Сейчас там проходят лечение 40 ребят от 2 до 17 лет. Праздник для детей устроили в больнице сотрудники учреждения и общественники.

Вместе с Дедом Морозом дети водили хороводы, пели песни, рассказывали стихотворения и участвовали в конкурсах. Каждый ребёнок получил подарки.

До этого дети написали письма Деду Морозу, которые развесили на «Елках желаний» в городских магазинах. Исполнять желания взялись неравнодушные горожане. Они покупали детям подарки: фломастеры, куклы, конструкторы, настольные игры, книги и многое другое.

Вдобавок каждый участник утренника получил сладкий подарок. А еще детям подарили возможность смотреть мультфильмы и детские передачи.

«Одна девочка, Наташа, пожелала, чтобы здесь было кабельное телевидение и были разные передачи. Вот мы сложились и приобрели такую антенну, и теперь у них есть такая возможность», – сказал президент клуба «Ротари» Александр Черногрудов.