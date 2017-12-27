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сегодня, 16:58 1

Амурчане исполнили желания пациентов детского противотуберкулезного диспансера

Амурчане исполнили желания пациентов детского противотуберкулезного диспансера

Дед Мороз поздравил с Новым годом юных пациентов детского областного противотуберкулезного диспансера. Сейчас там проходят лечение 40 ребят от 2 до 17 лет. Праздник для детей устроили в больнице сотрудники учреждения и общественники.

Вместе с Дедом Морозом дети водили хороводы, пели песни, рассказывали стихотворения и участвовали в конкурсах. Каждый ребёнок получил подарки.

До этого дети написали письма Деду Морозу, которые развесили на «Елках желаний» в городских магазинах. Исполнять желания взялись неравнодушные горожане. Они покупали детям подарки: фломастеры, куклы, конструкторы, настольные игры, книги и многое другое.

Вдобавок каждый участник утренника получил сладкий подарок. А еще детям подарили возможность смотреть мультфильмы и детские передачи.

«Одна девочка, Наташа, пожелала, чтобы здесь было кабельное телевидение и были разные передачи. Вот мы сложились и приобрели такую антенну, и теперь у них есть такая возможность», – сказал президент клуба «Ротари» Александр Черногрудов.

Просмотров всего: 223

#дети #праздники

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Комментарии
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  • speaking

    speaking
    2 часа назад

    Молодцы! Приятная новость))

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