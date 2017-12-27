В Приамурье пойдет под суд участник ДТП с двумя погибшими

Фото: gzt-sv.ru

В Амурской области окончено расследование уголовного дела по факту ДТП, в котором погибли два человека. На скамье подсудимых окажется участник аварии, которого следствие считает виновником.

ДТП произошло около полуночи 17 июля на федеральной автодороге «Амур» – в районе ceла Жeлтoяpoво Cвoбoднeнcкoгo paйoнa. Здесь столкнулись микроавтобус SsangYong Istana и отечественный автомобиль «ГАЗ». В результате погибли две женщины – пассажирки микроавтобуса, еще три человека пострадали.

Следствие признало виновником ДТП водителя микроавтобуса. Это житель Якутии 1982 года рождения, который ранее привлекался к уголовной ответственности за преступление, судимость по которому не истекла.

В ходе расследования были проведены следственные эксперименты, автотехнические и судебно-медицинские экспертизы, с помощью которых вина водителя микроавтобуса в автопроисшествии установлена, отмечает пресс-служба УМВД России по Амурской области.

Рулевой SsangYong Istana свою вину в ДТП признал. Ему грозит лишение свободы на срок до семи лет.