Учиться хореографии в Амурский колледж культуры и искусства приезжают из соседних регионов

Хореографическое направление в Амурском колледже культуры и искусства не теряет популярность среди молодежи. Большую часть времени студенты занимаются практическим освоением основ танцевального искусства, приобретением исполнительских навыков, репетиционной деятельностью. Помимо амурчан, в колледж поступают из Забайкальского края и Якутии.

Специальность «Хореографическое творчество» открылась 1971 году. За это время в учреждении выпустили сотни талантливых педагогов. В разные годы подготовку специалистов вели заслуженные мастера – Вячеслав Федякин, Наталья Дьяченко, Людмила Штейн.

«К нам приходят дети с разной подготовкой, поэтому дается обучение на основе. На первом курсе преподается классический танец, потому что оттуда идет вся хореография. Потом подключается народный танец, у нас есть современная хореография, бальный танец», – рассказал преподаватель высшей категории Амурского колледжа искусств и культуры Александр Дмитриев.

Со второго курса студентам преподают предмет «Композиция и постановка танца». В рамках программы каждые полгода ребята на большой сцене представляют собственные работы.

«Главное, чтобы в номере была идея. С идеей уже рождается сам номер. Ты ищешь музыку, подбираешь исполнителей. И со временем у тебя получается готовая картинка. С ней потом можно будет в дальнейшем работать. Все нужно свести, чтобы было не стыдно вывести это на сцену, чтобы наш зритель пришел и оценил это все», – поделилась студентка третьего курса Ольга Дюжекова.

Обучение на хореографа – это постоянный тяжелый труд. Тренировки, разминки и отсутствие свободного времени – со всем этим сталкиваются студенты каждый день. На протяжении всего обучения будущие педагоги не сидят на месте. А после завершения обучения новых специалистов с радостью принимают во всех творческих коллективах области, в том числе благовещенских, таких как «Траффик», «Модерн», «Стрекоза», «Ровесники».