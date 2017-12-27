В Сковородине на бюджетные деньги собираются приобрести две квартиры почти за 10 миллионов

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Администрация города Сковородино хочет приобрести за счет областного кошелька две квартиры почти за 10 миллионов рублей. Точнее – за 9 708 270 рублей. Жилье покупают для переселенцев из ветхого и аварийного фонда. Информация об аукционе размещена на одной из электронных площадок.

Как следует из техзадания, квартир должно быть две: трехкомнатная – площадью не менее 66,8 квадратных метра и двухкомнатная – площадью 54,1 квадратных метра. Дома должны быть новыми. Никакой роскоши не предполагается. Одно из требований – в готовом жилье должна быть электрическая или газовая плита с духовым шкафом.

Квадратный метр приобретаемого жилья оценен более чем в 80 тысяч рублей. Как пояснили в администрации Сковородина, максимальная стоимость квадратного метра по городу прописана в законе.

«Есть изменения в постановление Амурского областного правительства № 369 от 2 августа 2017 года. Данным постановлением внесены изменения в программу переселения из ветхого и аварийного фонда. И, я цитирую, там есть один пункт о том, что на территории городов Свободный и Сковородино установлен размер предельной стоимости одного квадратного метра общей площади жилых помещений, предоставляемых гражданам. Для города Свободного размер составил 52 тысячи 600 рублей, для города Сковородино – 80 тысяч 300 рублей. Я так понимаю, что эта цифра не просто же так сложилась, а какую-то оценку этому давали. Объявляем аукционы всегда по максимальной цене – это обычная практика», – прокомментировала Алевтина Давыдова, начальник отдела по управлению муниципальной собственностью и землепользованию администрации Сковородина.

До внесенных изменений квадратный метр в городе по программе оценивался в 42 тысячи 172 рубля. Желающих поучаствовать в торгах по такой цене было немного, пояснили в администрации. Покупать по программе стараются квартиры в новостройках, чтобы новое комфортное жилье удерживало людей в городе. На вторичном рынке самым молодым домам Сковородина по 20 лет и старше.

При этом, признаются в администрации, строительство в городе практически не ведется. Пока квадрат стоил чуть более 40 тысяч рублей, жилье подороже пытались покупать. Разницу при этом оплачивали из местного бюджета, возможности которого ограничены. Кроме того, чиновники подчеркивают: низкая цена не всегда означает хорошее качество.

«В 2016 году был построен дом – каркасное было строительство – по цене 42,172 рубля за квадрат. Так мы до сих пор расхлебываем по этому дому. Он сейчас требует финансовых вложений. Сдан был дом с кучей недоделок, которые обнаружились только в процессе эксплуатации. Строительная компания вроде как объявила себя банкротом. В общем, проблемы до сих пор», – рассказала Алевтина Давыдова.

Между тем, по последним данным, переселения в городе ждут более 1 000 человек. Ветхим и аварийным признаны более 12,5 тысячи квадратных метров жилья. 1 769,9 квадрата из них уже расселены. Новоселье отпраздновали 59 человек из 36 квартир. Еще 141 сковородинец ждет своей очереди – жилье уже строится.

Жилье по программе покупают не только в Сковородине. В администрации уверяют, что учитывают пожелания переселенцев. К примеру, в этом году по программе приобрели квартиры в Белогорске и Белогорском районе. 8 квартир купили в Чигирях, из них 7 – в новостройке. При этом квадратный метр жилья в Чигирях обошелся областной казне в 42 тысячи 172 рубля, квадрат на вторичном рынке в селе и вовсе стоил 38 тысяч рублей.

Что касается объявленного аукциона со стоимостью квадрата более чем в 80 тысяч рублей, то заявок на него пока не поступало. Если желающих поучаствовать будет несколько, то цена квадрата в итоге будет дешевле. Если заявится только один участник, с ним и заключат контракт по максимальной цене. Итоги аукциона должны подвести уже в середине января.