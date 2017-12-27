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27декабря
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сегодня, 15:15 5

Амур.инфо объявляет новогодний конкурс

Амур.инфо объявляет новогодний конкурс

Редакция Амур.инфо объявляет конкурс новогодних костюмов. Главным призом станут пригласительные билеты на выставку «Реальные динозавры», которая проходит в ТЦ «Ледяной».

В комментариях к этой новости можно разместить свои фото, где отображены разные новогодние костюмы как прошлых лет, так и современные. Требование к фотографиям: оригинальные изображения, не из просторов Интернета.

Результаты конкурса будут подведены в полдень, 29 декабря.

Сотрудник Амур.инфо через систему личных сообщений свяжется с победителем и объяснит, когда и где забрать билеты.

Просмотров всего: 946

#конкурсы #Новый год #праздники

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Комментарии
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  • ENVRE

    ENVRE
    6 часов назад



    Наши кошечки) Настёна и Елизавета

  • Фыррр

    Фыррр
    4 часа назад

    Что то не пойму, а как фото то в комент закинуть???

  • ЛеЛена

    ЛеЛена
    31 минута назад



    Сестренки-двойняшки Вика и Ника в образе Клеопатры и индейца, а так-же подружек-обезьянок. Костюмы сделаны своими руками)))

  • vertex

    vertex
    25 минут назад

    Индейцы прикольные, оригинально и красиво. Костюмы отпад, понравились.

  • ЛеЛена

    ЛеЛена
    17 минут назад

    Спасибо за оценку))) Очень приятно)))

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