Амур.инфо объявляет новогодний конкурс

Редакция Амур.инфо объявляет конкурс новогодних костюмов. Главным призом станут пригласительные билеты на выставку «Реальные динозавры», которая проходит в ТЦ «Ледяной».

В комментариях к этой новости можно разместить свои фото, где отображены разные новогодние костюмы как прошлых лет, так и современные. Требование к фотографиям: оригинальные изображения, не из просторов Интернета.

Результаты конкурса будут подведены в полдень, 29 декабря.

Сотрудник Амур.инфо через систему личных сообщений свяжется с победителем и объяснит, когда и где забрать билеты.