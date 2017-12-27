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27декабря
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сегодня, 15:40 3

Села и города Амурской области украсили к Новому году

В преддверии празднования Нового года в Амурской области украшают города и села. Амурчане лепят снежные фигуры, устанавливают елки и развешивают гирлянды, в том числе на главных площадях. Так, по данным минкультуры региона, во всех муниципальных образованиях уже стоят праздничные новогодние деревья.

Некоторые населенные пункты обошлись только установкой елки, другие добавили различные объекты – арки, скульптуры, горки. Фотографии новогоднего оформления городов и сел уже появились в Интернете.

Например, жителей Бомнака в этом году радуют ледяные скульптуры в виде коренных жителей – эвенков, а на улице Умлекана красуются ледяные лебеди. В районе установлено более 15 елей, самая нарядная лесная красавица находится в Алгаче, а территорию фельдшерского пункта Поляковского украсила необычная ледяная ель.

Необычная елка появилась и в Благовещенске. Она сделана из снега, пенопласта и стекла. Инициативные горожане создали снежный сугроб и в определенном порядке украсили его ровными рядами пустой стеклотары из-под импортного ликера. В итоге получилась «алкоелка».

Между тем не все ели в этом году порадовали местных жителей. Некоторые амурчане оказались недовольны праздничными деревьями, например, жители Февральска. Людей возмутил вид главной елки. Но глава поселка обещал, что к 27 декабря ель приведут в порядок, и выглядеть она будет иначе. Фотографии изменившейся елки жители прислали в редакцию Амур.инфо.

Елка в Февральске: до и после

Просмотров всего: 602

#жизнь #праздники

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Комментарии
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  • Мартовская Зима

    Мартовская Зима
    6 часов назад

    А где находится такая красивая ель в гирляндах на красной подставке?

  • Tess777

    Tess777
    6 часов назад

    Алкоелка - зачёт!))

  • SoSeDkA

    SoSeDkA
    4 часа назад

    Хотелось, бы знать где сделаны фото...

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