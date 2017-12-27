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Футболиста благовещенского «Максинтера» отстранили от игр за бросок мяча в соперника

Футболиста благовещенского «Максинтера» отстранили от игр за бросок мяча в соперника
Фото: ullica.ru

Амурский футбольный союз на две игры отстранил игрока команды «Максинтер» Владислава Андрианова за бросок мяча в соперника после остановки игры. Нарушение произошло в рамках открытого первенства Благовещенска по мини-футболу.

Игрок «Максинтера» нарушил правила во время матча с командой «Партия Родина», который состоялся 13 декабря. А уже 26 декабря контрольно-дисциплинарный комитет АФС вынес решение.

Председатель Амурского футбольного союза Владимир Колпаков заявил, что это нарушение не самое тяжелое. «Бывают и похуже, – добавил он. – А учитывая протяженность первенства, дисквалификация на две игры – это не очень серьезное наказание».

За декабрь 2017 года это уже четвертая дисквалификация. Но остальные три нарушителя пропустят только по одной игре: Михаил Паймуратов из «Атлетика» – за два предупреждения; Дмитрий Куц из «Благовещенска-В» – за две желтые карточки; а Алексей Полухин из «Кванта» – за «фол последней надежды». Он нарушил правила, чтобы лишить соперника явной возможности забить гол.

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#происшествия #спорт

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Комментарии
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  • Васян&Пупкин

    Васян&Пупкин
    7 часов назад

    интересно, а чего это за такое нарушение грубое, даже хамское, такое мягкое наказание, как выразился сам Колпаков, это не очень серьезное наказание?

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